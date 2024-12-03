Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Барселона» нацелилась на подписание Хвичи

    Cпортивный директор «Барселоны» Деку считает вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию более доступным вариантом для усиления левого фланга атаки, чем Рафаэла Леау из «Милана», сообщает Sport.es.

    «Блауграна» считает преимуществом невысокую зарплату грузинского футболиста – около 1,5 миллиона евро в год. В клубе также ценят физические данные Хвичи и считают, что вингер способен адаптироваться к стилю игры команды.

    Отмечается, что подписание Кварацхелии может затруднить непредсказуемость переговоров с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. В контракте грузинского футболиста не прописана сумма отступных, соглашение истекает в 2027 году.

    • В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел 16 матчей за клуб, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

    Новости по теме
    Стало известно, какую зарплату предлагают Хвиче в «Манчестер Юнайтед» 3
    «ПСЖ» поборется с «Барселоной» за Хвичу
    Семин оценил перспективы Хвичи в «Барселоне» 2
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 