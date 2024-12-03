«Барселона» нацелилась на подписание Хвичи

Cпортивный директор «Барселоны» Деку считает вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию более доступным вариантом для усиления левого фланга атаки, чем Рафаэла Леау из «Милана», сообщает Sport.es.

«Блауграна» считает преимуществом невысокую зарплату грузинского футболиста – около 1,5 миллиона евро в год. В клубе также ценят физические данные Хвичи и считают, что вингер способен адаптироваться к стилю игры команды.

Отмечается, что подписание Кварацхелии может затруднить непредсказуемость переговоров с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. В контракте грузинского футболиста не прописана сумма отступных, соглашение истекает в 2027 году.