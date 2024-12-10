«Наполи» сообщил о травме Хвичи

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил повреждение в домашнем матче с «Лацио» (0:1) в 15-м туре Серии А (0:1). У грузина диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Сроки восстановления футболиста не уточняются.

23-летний Кварацхелия провел в этом сезоне за «Наполи» 17 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Следующий матч неаполитанцы сыграют 14 декабря в гостях с «Удинезе».

«Наполи» идет 2-м в Серии A с 32 очками после 15 встреч.

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