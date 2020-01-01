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«Кайф, сто процентов». Ломаев – о первой зарплате в РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своем отношении к деньгам.

– Расскажи, как остаться в себе, когда тебе приходит зарплата игрока РПЛ. Что испытал, когда это случилось впервые.

– Она у меня явно не такая, как в топ-клубах, но, конечно, это очень большие деньги. Ну, что испытал? Кайф, сто процентов.

А как остаться в себе? Ты же идешь к этому всю жизнь. Как можно потерять голову? Чтобы потерять за год то, к чему шел? Как Милевский и Алиев? Это странно как-то.

Нет, я не святой, тоже делал глупые траты, особенно в отпуске, ерунду всякую покупал. Но глобально с умом подошел. Сразу родителям квартиру купил в Кемерово, например.

– В долг часто просят?

– Ой, как только в «Крыльях» начал играть в ФНЛ, такое началось. Мне пишут люди, с которыми годами не общался, просят дать в долг.

Причем в первое время мне было стыдно отказывать. Типа подумают про меня плохо: хорошо зарабатывает, а выручить не может. И я переводил, например, 10 тысяч. Однажды даже 50 перевел. Когда возвращали, когда нет.

Еще с девушками было. С одной общались, несколько раз виделись. Вдруг у нее случились проблемы, она говорит: «Дай мне такую-то сумму денег». Приличную такую. Я отказался, а она в ответ: «Ваня, а я думала, мы нормально общаемся, близкие люди». Видимо, она думала, что мы встречаемся.

А потом я подумал: «А какая разница, что эти незнакомые люди вообще обо мне подумают? Если я так и буду всем давать деньги, то меня просто сожрут». И перестал раздавать всем.

  • 23-летний Ломаев выступает за «Крылья» с 2020 года.
  • В прошлом сезоне голкипер пропустил 34 гола в 28 матчах.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +96869

    zigbert 6 минут назад

    Жаль только что зарплаты у наших футболистов не являются двигателем прогресса. Из Ломаева может получится классный вратарь если он будет работать над собой.

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    Рейтинг: +14141

    Fusballer 1 час назад

    Нормальная зарплата - сразу купить хату. Это дичь какая-то.

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    Рейтинг: +320

    Феникс 28 > Fusballer 25 минут назад

    В чем дичь ?

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