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Видич, Кержаков и Аршавин – в составах ветеранов «Спартака» и «Зенита» на матч в Петербурге

Стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на матч, который состоится перед игрой за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский». На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.

Состав «Спартака»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Мартин Йиранек, Неманья Видич, Евгений Бушманов, Эдуард Мор, Константин Головской, Андрей Коновалов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко.

Состав «Зенита»: Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Алексей Катульский, Александр Анюков, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Спивак, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.

  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
  • Клуб решил не бойкотировать игру.
  • «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1682

    gor77 5 минут назад

    8 июня по тв покажут!)))))
    А вот у Зенита очень правильный состав - два вратаря в воротах и 9 в поле!!!)))))))))
    А фигли мудрить!))))))))))))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +15381

    Barmaleushka 13 минут назад

    Свиновову не в ту команду определили .

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