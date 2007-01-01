Видич, Кержаков и Аршавин – в составах ветеранов «Спартака» и «Зенита» на матч в Петербурге

8 июня по тв покажут!)))))
А вот у Зенита очень правильный состав - два вратаря в воротах и 9 в поле!!!)))))))))
А фигли мудрить!))))))))))))))))))))))))))))
Стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на матч, который состоится перед игрой за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский». На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.
Состав «Спартака»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Мартин Йиранек, Неманья Видич, Евгений Бушманов, Эдуард Мор, Константин Головской, Андрей Коновалов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко.
Состав «Зенита»: Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Алексей Катульский, Александр Анюков, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Спивак, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.
- «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
- Клуб решил не бойкотировать игру.
- «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное