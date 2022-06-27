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  • Видич, Кержаков и Аршавин – в составах ветеранов «Спартака» и «Зенита» на матч в Петербурге

Видич, Кержаков и Аршавин – в составах ветеранов «Спартака» и «Зенита» на матч в Петербурге

27 июня 2022, 17:16
11

Стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на матч, который состоится перед игрой за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский». На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.

Состав «Спартака»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Мартин Йиранек, Неманья Видич, Евгений Бушманов, Эдуард Мор, Константин Головской, Андрей Коновалов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко.

Состав «Зенита»: Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Алексей Катульский, Александр Анюков, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Спивак, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.

  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
  • Клуб решил не бойкотировать игру.
  • «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (11)
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gor77
1656340411
8 июня по тв покажут!))))) А вот у Зенита очень правильный состав - два вратаря в воротах и 9 в поле!!!))))))))) А фигли мудрить!))))))))))))))))))))))))))))
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Play
1656340926
Трусливый Зенит с двумя вратарями в рамке выйдет. Да ещё и Радимову разрешат руками играть стопроцентно, чтобы не скулил.
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АлексМак
1656344297
замаринуют мясо!))
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3meeeD
1656347573
Что Бушманов там делает?)
Ответить
житель СПб
1656356246
А почему нет возражений против матча в СПБ?! Почему не снимаются с матча спартаковцы?! Силы теперь не равны... А без шуток - будет классное зрелище.
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Toomans
1656357148
Вот это матч! Жаль, я не дома. Обязательно сходил бы! По фамилиям с обеих сторон мастера! Классная идея! Думаю, Петрович будет забит) Кстати, не могу найти информацию о билетах. Может кто подсказать?
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za logiku
1656413846
Широков тоже мог за обе команды сыграть. Было бы весело, чтобы они с быстровым поменялись) А так матч легенд, супер матч! Всем смотреть!)
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paracetamol
1657287097
Кто забить всегда готов? - Это Саша Кержаков!
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