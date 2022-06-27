Куртуа сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

У вратаря «Реала» Тибо Куртуа появилась новая татуировка.

Бельгиец посвятил ее победе в Лиге чемпионов. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.

На руке голкипера изображены футбольные ворота, защищенные кирпичной стеной с его инициалами и игровым номером. Рядом расположен выигранный трофей.

Куртуа признали лучшим игроком финала ЛЧ.

Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).

Для 30-летнего футболиста это первый триумф в главном еврокубке.

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