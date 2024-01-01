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Куртуа сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

У вратаря «Реала» Тибо Куртуа появилась новая татуировка.

Бельгиец посвятил ее победе в Лиге чемпионов. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.

На руке голкипера изображены футбольные ворота, защищенные кирпичной стеной с его инициалами и игровым номером. Рядом расположен выигранный трофей.

  • Куртуа признали лучшим игроком финала ЛЧ.
  • Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).
  • Для 30-летнего футболиста это первый триумф в главном еврокубке.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1033

    jek718875 1 час назад

    На ж**е надо делать,чтоб видели только люди из близкого окружения

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    Рейтинг: +4410

    neveldomha 2 часа назад

    Ворота как то странно выбиты. Никакой проекции. Какая то пьяная графика

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 3 часа назад

    А чтож на руке наляпал? Надо было на лбу нарисовать, чтобы все видели и "завидовали".

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