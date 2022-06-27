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Куртуа сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

27 июня 2022, 08:31
3

У вратаря «Реала» Тибо Куртуа появилась новая татуировка.

Бельгиец посвятил ее победе в Лиге чемпионов. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.

На руке голкипера изображены футбольные ворота, защищенные кирпичной стеной с его инициалами и игровым номером. Рядом расположен выигранный трофей.

  • Куртуа признали лучшим игроком финала ЛЧ.
  • Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).
  • Для 30-летнего футболиста это первый триумф в главном еврокубке.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Куртуа Тибо
Комментарии (3)
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ilichkadr
1656308842
А чтож на руке наляпал? Надо было на лбу нарисовать, чтобы все видели и "завидовали".
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neveldomha
1656309996
Ворота как то странно выбиты. Никакой проекции. Какая то пьяная графика
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jek718875
1656316638
На ж**е надо делать,чтоб видели только люди из близкого окружения
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