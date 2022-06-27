Куртуа сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

У вратаря «Реала» Тибо Куртуа появилась новая татуировка.
Бельгиец посвятил ее победе в Лиге чемпионов. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях.
На руке голкипера изображены футбольные ворота, защищенные кирпичной стеной с его инициалами и игровым номером. Рядом расположен выигранный трофей.
- Куртуа признали лучшим игроком финала ЛЧ.
- Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).
- Для 30-летнего футболиста это первый триумф в главном еврокубке.
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Источник: «Бомбардир»