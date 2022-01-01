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«Коринтианс»: «Хотим взять Алберто у «Зенита». Он подойдет любому клубу мира»

Дуилио Монтейро, президент «Коринтианса», подтвердил интерес к нападающему «Зенита» Юри Алберто.

«Шикарный нападающий. Алберто подойдет любому клубу мира. Отличный игрок.

Конечно, хотим взять Алберто у «Зенита». Но до сделки еще далеко. Работаем над усилением «Коринтианса», – сказал Монтейро.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16149

    ilichkadr 1 час назад

    Значит не всё так просто, как кажется на первый взгляд?

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