«Коринтианс»: «Хотим взять Алберто у «Зенита». Он подойдет любому клубу мира»

Дуилио Монтейро, президент «Коринтианса», подтвердил интерес к нападающему «Зенита» Юри Алберто.

«Шикарный нападающий. Алберто подойдет любому клубу мира. Отличный игрок.

Конечно, хотим взять Алберто у «Зенита». Но до сделки еще далеко. Работаем над усилением «Коринтианса», – сказал Монтейро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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