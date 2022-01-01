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Лещук: «Овечкин в полном порядке. Забил гол, «выкинул из маршрутки»

Игорь Лещук, вратарь «Динамо», прокомментировал игру хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). У него победный гол.

– Как вам Овечкин?

– Он в полном порядке. За десять минут успел одного «выкинуть из маршрутки» и забить гол. Я спрашивал его до игры, будут ли силовые приемы. Он сказал, что постарается без них, но, видимо, не удержался.

  • Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве.
  • Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
  • Хоккеист выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

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Источник: «Матч ТВ»

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