Кубок PARI Премьер. «Зенит» в серии пенальти победил «Сочи», с игры забили экс-спартаковцы Бакаев и Мелкадзе

«Зенит» во втором туре Кубок PARI Премьер переиграл «Сочи». Чемпион России добыл два очка благодаря победе в серии пенальти.
Дебютным голом за «Зенит» отметился полузащитник Зелимхан Бакаев. У «Сочи» забил другой экс-спартаковец Георгий Мелкадзе.
«Зенит» упрочил лидерство в турнире.
Кубок PARI Премьер. 2-й тур
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0; 1:1; 2:4 по пенальти)
Голы: 0:1 – Бакаев, 73; 1:1 – Мелкадзе, 75.
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Источник: Бомбардир.ру