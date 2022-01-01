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Кубок PARI Премьер. «Зенит» в серии пенальти победил «Сочи», с игры забили экс-спартаковцы Бакаев и Мелкадзе

«Зенит» во втором туре Кубок PARI Премьер переиграл «Сочи». Чемпион России добыл два очка благодаря победе в серии пенальти.

Дебютным голом за «Зенит» отметился полузащитник Зелимхан Бакаев. У «Сочи» забил другой экс-спартаковец Георгий Мелкадзе.

«Зенит» упрочил лидерство в турнире.

Кубок PARI Премьер. 2-й тур

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0; 1:1; 2:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Бакаев, 73; 1:1 – Мелкадзе, 75.

Календарь Кубка PARI Премьер

Результаты Кубка PARI Премьер

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 22:11
Комментарии6
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    Рейтинг: +16434

    paracetamol 2 минуты назад

    С игры забили экс-спартаковцы? Это значит, что свиням нечего делать в свинарнике!

    0
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    Рейтинг: +3426

    Axe111 23 минуты назад

    Обязательно упомянуть Спартак....кринжатина

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4336

    PAREVG. 44 минуты назад

    В Эль-Газико победила первая команда.

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +86

    Болотоход > PAREVG. 41 минуту назад

    Только че то с запашком)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +86

    Болотоход 52 минуты назад

    Дайте бомжарнику еще 300 лям на новых малкомов и других зулусов

    2
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    Рейтинг: +86

    Болотоход 55 минут назад

    Стыдно за филиал и старших блекло голубых)))

    4
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