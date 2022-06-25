В «Зените» отреагировали на новость об обмене Алберто на вратаря «Коринтианса» Ивана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб голкипера «Коринтианса» Ивана.

«В сделку по Юри Алберто может быть включeн вратарь «Коринтианса» Иван и ещe один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», – сказал Медведев.

В составе «Коринтианса» Иван пропустил 2 гола в 3 матчах.

Клуб купил его в январе за 2 миллиона евро.

Контракт 24-летнего футболиста действует до 31 декабря 2024 года.

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