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В «Зените» отреагировали на новость об обмене Алберто на вратаря «Коринтианса» Ивана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб голкипера «Коринтианса» Ивана.

«В сделку по Юри Алберто может быть включeн вратарь «Коринтианса» Иван и ещe один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», – сказал Медведев.

  • В составе «Коринтианса» Иван пропустил 2 гола в 3 матчах.
  • Клуб купил его в январе за 2 миллиона евро.
  • Контракт 24-летнего футболиста действует до 31 декабря 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:55
Комментарии4
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    Рейтинг: +5687

    Давид59 34 минуты назад

    Вопрос: а скажите? Ответ: не скажу? Очень информативно.

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    Рейтинг: +11634

    BRO_football 1 час назад

    В Зените хотя бы смотрели на паспорт Ивана? Или они думают, что раз имя русское, то и гражданство русское? Действительно, нахрена нужен вратарь-легионер? Все клубы РПЛ отошли от этого, только Зенит хочет отличиться.

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    Рейтинг: +11540

    Вомбат > BRO_football 19 минут назад

    Там все очень просто. Алберто идет в аренду, шантажируя Зенит приостановкой контракта. Поэтому Зенит вынужден его отпустить в аренду. Взамен бразильцы бесплатно дают Зениту 2 игроков, рыночная стоимость которых равна стоимости Альберто. Один из них Куарезма. Если Зенит его не возьмет, все равно останется без форварда и с дырой в воротах. Если возьмет, тоже останется без форварда, но зато с вратарем.

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    Рейтинг: +16165

    житель СПб 2 часа назад

    Пока тут и нечего комментировать!

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