«Зенит» может подписать вратаря «Коринтианса» Ивана в обмен на Алберто

млять, и ведь точно подпишут. хотя бы по той причине, что этому игроку с самого детства говорили, что ему на роду написано играть в россии. а нафига нам вратарь-легионер?
«Зенит» и «Коринтианс» ведут переговоры о переходе нападающего Юри Алберто.
Сообщалось, что петербуржцы обменяют форварда на двух футболистов бразильского клуба.
Одним из них может стать вратарь Иван.
- В составе «Коринтианса» голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах.
- Клуб купил его в январе за 2 миллиона евро.
- Контракт 24-летнего Ивана действует до 31 декабря 2024 года.
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