«Зенит» может подписать вратаря «Коринтианса» Ивана в обмен на Алберто

«Зенит» и «Коринтианс» ведут переговоры о переходе нападающего Юри Алберто.

Сообщалось, что петербуржцы обменяют форварда на двух футболистов бразильского клуба.

Одним из них может стать вратарь Иван.

В составе «Коринтианса» голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах.

Клуб купил его в январе за 2 миллиона евро.

Контракт 24-летнего Ивана действует до 31 декабря 2024 года.

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