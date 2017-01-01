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«Зенит» может подписать вратаря «Коринтианса» Ивана в обмен на Алберто

«Зенит» и «Коринтианс» ведут переговоры о переходе нападающего Юри Алберто.

Сообщалось, что петербуржцы обменяют форварда на двух футболистов бразильского клуба.

Одним из них может стать вратарь Иван.

  • В составе «Коринтианса» голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах.
  • Клуб купил его в январе за 2 миллиона евро.
  • Контракт 24-летнего Ивана действует до 31 декабря 2024 года.

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Источник: «Первый спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +51

    7:1 7 минут назад

    млять, и ведь точно подпишут. хотя бы по той причине, что этому игроку с самого детства говорили, что ему на роду написано играть в россии. а нафига нам вратарь-легионер?

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    Рейтинг: +16134

    ilichkadr > 7:1 57 секунд назад

    Никто не хочет ездить по городам и весям, искать таланты. Чего же не взять Ивана, если вынужденно подвернулся обмен?

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    Рейтинг: +16134

    ilichkadr 8 минут назад

    Вратарь Зениту нужен однозначно. Надо брать!

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    Рейтинг: +14104

    Fusballer 27 минут назад

    Юру на Ивана))) Бразильский вратарь)))

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