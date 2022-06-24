«Рома» сделает все, чтобы подписать Роналду. Он покинет «МЮ». Экс-игрок «Ромы» – о Криштиану

Бывший футболист «Ромы» Фабио Петруччи заявил, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду близок к переходу в римский клуб.

«Я точно знаю от одного очень авторитетного человека в мире футбола, что «Рома» всеми способами пытается подписать Криштиану Роналду.

Им необходимо согласовать некоторые детали, особенно те, что касаются имиджевых прав. Но Роналду покинет «Юнайтед», — сообщил Петруччи Retesport.

Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.

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