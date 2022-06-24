РПЛ опубликовала расписание на первые пять туров

Стал известен календарь российской Премьер-лиги с первого по пятый тур.

1-й тур

15 июля (пятница)

20:00 «Химки» – «Зенит»

16 июля (суббота)

15:00 ЦСКА – «Урал»

17:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»

20:00 «Ахмат» – «Спартак»

17 июля (воскресенье)

15:00 «Торпедо» – «Сочи»

17:30 «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»

20:00 «Краснодар» – «Факел»

20:00 «Динамо» – «Ростов»

2-й тур

22 июля (пятница)

20:00 «Зенит» – «Крылья Советов»

23 июля (суббота)

15:00 ЦСКА – «Сочи»

17:30 «Оренбург» – «Урал»

20:00 «Краснодар» – «Спартак»

24 июля (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Пари Нижний Новгород»

17:30 «Динамо» – «Торпедо»

20:00 «Локомотив» – «Ростов»

20:00 «Ахмат» – «Факел»

3-й тур

29 июля (пятница)

18:00 «Урал» – «Краснодар»

30 июля (суббота)

15:00 «Факел» – «Динамо»

17:30 «Зенит» – «Локомотив»

20:00 «Сочи» – «Ахмат»

31 июля (воскресенье)

15:00 «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА

17:30 «Крылья Советов» – «Торпедо»

17:30 «Спартак» – «Оренбург»

20:00 «Ростов» – «Химки»

4-й тур

6 августа (суббота)

15:00 «Урал» – «Спартак»

17:30 ЦСКА – «Факел»

20:00 «Ахмат» – «Зенит»

20:00 «Краснодар» – «Локомотив»

7 августа (воскресенье)

15:00 «Торпедо» – «Химки»

17:30 «Крылья Советов» – «Динамо»

20:00 «Ростов» – «Оренбург»

20:00 «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»

5-й тур

12 августа (пятница)

20:00 «Факел» – «Урал»

13 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

17:00 «Зенит» – ЦСКА

20:00 «Динамо» – «Краснодар»

14 августа (воскресенье)

15:00 «Химки» – «Ахмат»

17:30 «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»

17:30 «Оренбург» – «Торпедо»

20:00 «Спартак» – «Сочи»

Полностью календарь можно посмотреть здесь.

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