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Радимов: «С удовольствием сыграл бы против «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал проведение 8 июля турнира между ветеранами и легендами «Зенита» и «Спартака».

«С удовольствием бы сыграл против «Спартака», но в даты Суперкубка мы с «Зенитом»-2 будем на сборах в Железноводске». К сожалению, никак не получится принять участие», — сказал Радимов.

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +453

    Йост 9 минут назад

    Пусть пока мячи им подает...

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    Рейтинг: +15367

    Barmaleushka 35 минут назад

    И у свиноты предсказуемо полыхнуло .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +58

    илья 009 42 минуты назад

    Он только языком может лизать...молоть)))

    0
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    Рейтинг: +1025

    jek718875 1 час назад

    Старый пердулет из одного места уже песок сыпится

    2
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    Рейтинг: +279

    кaстрюлька 1 час назад

    На поле выползло желе

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    Ответить
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    Рейтинг: +450

    FС Spаrtак 1 час назад

    вадику буланову пузо мешает уже играть))

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