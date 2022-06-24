Радимов: «С удовольствием сыграл бы против «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал проведение 8 июля турнира между ветеранами и легендами «Зенита» и «Спартака».

Матч легенд состоится в Петербурге за день до Суперкубка России.

На матч в качестве тренеров мог быть приглашены Олег Романцев, Георгий Ярцев и Властимил Петржела.

«С удовольствием бы сыграл против «Спартака», но в даты Суперкубка мы с «Зенитом»-2 будем на сборах в Железноводске». К сожалению, никак не получится принять участие», — сказал Радимов.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

«Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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