«Реал» включился в борьбу за Дибалу

«Интер» приостановил переговоры с бывшим нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Из-за финансовых ограничений миланский клуб пока не может закрыть сделку. Сначала им нужно продать кого-то из имеющихся форвардов.

Ситуацией намерен воспользоваться «Реал», который видит в аргентинце замену для Марко Асенсио.

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

Сейчас он имеет статус свободного агента.

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