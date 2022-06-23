Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» включился в борьбу за Дибалу

23 июня 2022, 20:54
4

«Интер» приостановил переговоры с бывшим нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Из-за финансовых ограничений миланский клуб пока не может закрыть сделку. Сначала им нужно продать кого-то из имеющихся форвардов.

Ситуацией намерен воспользоваться «Реал», который видит в аргентинце замену для Марко Асенсио.

  • В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.
  • Сейчас он имеет статус свободного агента.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
«Рома» продлила контракт с чемпионом мира
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Серии А 4
Дибала определил, чем похожи и чем отличаются Месси и Роналду
Источник: Tuttosport
Испания. Примера Реал Атлетико Дибала Пауло
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1656022254
ну для ротации видимо только ,по мне так дибала особо не вписывается в схему реала, как тот же иско У реала сильный края ( ну или должны быть, слева вини и справа.. думал будет мбаппе, но пусть будет родриго) + бенз в центре опорник и 2 связующих - модрич, кросс, да и вальверде Дибала это скорее АПЗ, которого у реала не было много лет, озил? не забивал почти, модрич раньше играл выше - но тоже чисто ради паса, кака может быть? но когда это было А дибала это не опорник, даже не обычный ПЗ, а апз, реалу.. не думаю что нужен, справа играть он нормально не умеет ,по мне условный кьеза и тот лучше да, если уйдет асенсио, и там еще какой васкес( хотя вряд ли) и всякие диазы то может и сгодится для ротации в центре и справа.. но стоит ли?
Ответить
zigbert
1656051952
Неожиданное решение Реала. Если сделка с Интером не состоится то Дибала вряд ли откажется от такого предложения.
Ответить
ItalianFootball
1656053637
Крепитесь! Хотя другой чемпионат, все может иначе сложиться.
Ответить
nelez
1656062215
Фейк. Продать Асенсио и купить Дибала? Безумие
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
25
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
3
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
12
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
19
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
9
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Все новости
Все новости
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
22:22
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
21:21
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
Вчера, 17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
Вчера, 09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
Вчера, 00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Вчера, 00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
31 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+