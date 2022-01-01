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«Коринтианс» близок к подписанию Алберто и ведет переговоры с еще одним игроком из РПЛ

«Коринтианс» близок к подписанию нападающего «Зенита» Юри Алберто, сообщает журналист Марко Белло.

Бразильский клуб также ведет переговоры с еще одним футболистом из РПЛ. Его имя не называется.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто сроком на один год.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: твиттер Марко Белло

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16969

    Garrincha58 20 минут назад

    цирк

    0
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    Рейтинг: +14083

    Fusballer 1 час назад

    "Бразильский клуб также ведет переговоры с еще одним футболистом из РПЛ" - с Дзюбой?

    А Юрик шо, не выдержал таки?

    1
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    Рейтинг: +977

    qawzsexdr 1 час назад

    Что за бред

    0
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