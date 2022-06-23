«Коринтианс» близок к подписанию Алберто и ведет переговоры с еще одним игроком из РПЛ

«Коринтианс» близок к подписанию нападающего «Зенита» Юри Алберто, сообщает журналист Марко Белло.
Бразильский клуб также ведет переговоры с еще одним футболистом из РПЛ. Его имя не называется.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто сроком на один год.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
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Источник: твиттер Марко Белло