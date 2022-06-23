«Коринтианс» близок к подписанию Алберто и ведет переговоры с еще одним игроком из РПЛ

«Коринтианс» близок к подписанию нападающего «Зенита» Юри Алберто, сообщает журналист Марко Белло.

Бразильский клуб также ведет переговоры с еще одним футболистом из РПЛ. Его имя не называется.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто сроком на один год.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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