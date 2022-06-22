«Кто-то специально раздувает. Всегда про «Зенит» будут раздувать». Орлов – о возможном уходе Алберто

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном уходе Юри Алберто из «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет забрать нападающего у петербургского клуба после разрешения ФИФА приостанавливать контракты.

– Возможен ли уход Юри Алберто из «Зенита» после решения ФИФА о приостановке контрактов?

– Возможен, если ФИФА разрешает. Но он таких желаний пока не проявлял. Откуда у вас такое подозрение?

– Появилась информация, что кандидатурой Алберто заинтересовался бразильский «Коринтианс».

– Но он же из Бразилии сюда приехал. Что ему теперь возвращаться? Он же там уже играл. Не знаю, это его личное дело. Он сегодня, кажется, должен прилететь. Алберто и Барриос получили дополнительные 10 дней к отпуску. Это связано с тем, что Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос улетели сразу после игры со «Спартаком». Остальные участвовали в последнем туре. То есть на неделю позже. Им дали еще времени, поэтому они еще не приступили к тренировкам. Это официально известно. Никаких поползновений не было. Кто-то специально раздувает. Это понятно. Всегда про «Зенит» будут раздувать.

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Нападающий стал самым подорожавшим игроком РПЛ за полгода.

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