Алберто – самый подорожавший игрок РПЛ. Захарян и Сперцян – в топ-5

Интересно, кто занимается удорожанием игроков? Такие же спекулянты как и на финансовых рынках?
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.
Нападающий «Зенита» Юри Алберто стал самым подорожавшим игроком лиги. Его рыночная стоимость увеличилась с 12 до 16 миллионов евро.
Вторым стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян – его цена выросла с 12 до 15 миллионов евро.
Форвард «Локо» Вильсон Изидор и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян разделили третью строчку (+3 миллиона евро).
Полностью рейтинг самых подорожавших игроков лиги выглядит так:
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?