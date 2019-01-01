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Алберто – самый подорожавший игрок РПЛ. Захарян и Сперцян – в топ-5

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Нападающий «Зенита» Юри Алберто стал самым подорожавшим игроком лиги. Его рыночная стоимость увеличилась с 12 до 16 миллионов евро.

Вторым стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян – его цена выросла с 12 до 15 миллионов евро.

Форвард «Локо» Вильсон Изидор и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян разделили третью строчку (+3 миллиона евро).

Полностью рейтинг самых подорожавших игроков лиги выглядит так:

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15617

    ilichkadr 23 минуты назад

    Интересно, кто занимается удорожанием игроков? Такие же спекулянты как и на финансовых рынках?

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