«Коринтианс» хочет забрать Юри Алберто у «Зенита» после разрешения ФИФА приостанавливать контракты

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Юри Алберто может уйти из «Зенита».
Форварда хочет подписать «Коринтианс». Клуб собирается воспользоваться новым правилом ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
Представители «Коринтианса» уже общаются с окружением бразильца.
- «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
- Нападающий стал самым подорожавшим игроком РПЛ за полгода.
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