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«Коринтианс» хочет забрать Юри Алберто у «Зенита» после разрешения ФИФА приостанавливать контракты

Юри Алберто может уйти из «Зенита».

Форварда хочет подписать «Коринтианс». Клуб собирается воспользоваться новым правилом ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Представители «Коринтианса» уже общаются с окружением бразильца.

  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Нападающий стал самым подорожавшим игроком РПЛ за полгода.

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Источник: Lance

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Комментарии11
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 54 минуты назад

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    Рейтинг: +1360

    Узб@гоеный 1 час назад

    Он что, потеряный чемодан, чтобы вот так забрать без разрешения нынешнего его хозяина? Гыгыгы

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З 2 часа назад

    Не хило уехать на Родину, без всяких обязательств.
    Местному "муд...ку" как бы это объяснить ?
    Про 100 лямов это Миллеру расскажи.

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr 3 часа назад

    Похоже, что «Коринтианс» не в курсе, что с точки зрения права означает правило ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
    Подписать-то можно и кенгуру, но только с её согласия.
    Ну, а если согласие Юрика будет, то за 100 лямов готовы отдать.

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    Рейтинг: +8241

    R_a_i_n > ilichkadr 3 часа назад

    Сколько-сколько лямов??? Будут уходить в подавляющем большинстве случаев бесплатно.

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > R_a_i_n 3 часа назад

    R_a_i_n, ты бы ушел от такой женщины? Я - нет (с).Полагаю, что Юри Алберто от такой зарплаты вряд ли уйдёт. Он же не идиот?
    P.S. В курсе, что зарплата футболиста в Бразилии 500-600 баксов в месяц?

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    Рейтинг: +8241

    R_a_i_n > ilichkadr 3 часа назад

    Апочему Бразилия только?? В Европе тоже насыпают.

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    Рейтинг: +3420

    Беспонтий > ilichkadr 2 часа назад

    вы бы поаккуратней насчёт женщин
    рая обычно от мужчин уходит

    (пардон за использование ваших модулей для провокации))

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    Рейтинг: +1360

    Узб@гоеный > Беспонтий 1 час назад

    Ахахаха! Баян! Гыгыгы

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    Рейтинг: +5672

    Давид59 3 часа назад

    Бедный Юрик!

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    Рейтинг: +3420

    Беспонтий > Давид59 2 часа назад

    я знал его
    но он теперь отнюдь небедный

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