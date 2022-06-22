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Агент Юри Алберто прокомментировал новость о возможном уходе из «Зенита»

Андре Кьюри, представляющий интересы форварда «Зенита» Юри Алберто, отреагировал на информацию о возможном уходе бразильца из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет забрать нападающего у «Зенита» после разрешения ФИФА приостанавливать контракты.

«Информация о возможной приостановке контракта с «Зенитом» и переходе Юри в «Коринтианс» не соответствует действительности», – сказал агент.

  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Нападающий стал самым подорожавшим игроком РПЛ за полгода.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1280

    Дубина 16 минут назад

    Ща с бомжарника побегут

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    Рейтинг: +318

    Номэд > Дубина 4 минуты назад

    ГаСпромовская бомжарня завалит бразил баблом, что бы не разбежались. Иначе без бразил бомжарня превратится в обычный клуб-середнячок.

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