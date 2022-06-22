Агент Юри Алберто прокомментировал новость о возможном уходе из «Зенита»

Андре Кьюри, представляющий интересы форварда «Зенита» Юри Алберто, отреагировал на информацию о возможном уходе бразильца из петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет забрать нападающего у «Зенита» после разрешения ФИФА приостанавливать контракты.
«Информация о возможной приостановке контракта с «Зенитом» и переходе Юри в «Коринтианс» не соответствует действительности», – сказал агент.
- «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
- Нападающий стал самым подорожавшим игроком РПЛ за полгода.
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Источник: Sport24