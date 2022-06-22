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  • Баженов: «Кто-то сомневался, что «Спартак» сыграет за Суперкубок? Я вот не сомневался»

Баженов: «Кто-то сомневался, что «Спартак» сыграет за Суперкубок? Я вот не сомневался»

22 июня 2022, 15:18
2

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок России. Последнее заявление клуба прокомментировал его бывший форвард Никита Баженов.

«А кто-то сомневался, что «Спартак» будет играть? Я вот не сомневался. Мне кажется, все раздули историю, чтобы был ажиотаж. Конечно, будут играть все. Я уже говорил, «Спартак» если и проиграет в матче, выиграет в этой ситуации. Значит, надо играть в футбол, побеждать и всe из этого вытекающее.

Понятно, что по большому счeту игра должна проходить на нейтральном поле. Но было бы очень странно, если бы «Спартак» не поехал. Не вижу такой ситуации, при которой команда не смогла бы поехать», – сказал Баженов.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Баженов Никита
Комментарии (2)
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ilichkadr
1655902226
«Спартак» если и проиграет в матче, выиграет в этой ситуации". Говорить о выигрыше в заранее проигрышной ситуации, может только дилетант или просто недалёкий человек.
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neim
1655906706
Я тоже не сомневался. Просто уже стало традицией у спартаковских, жути нагонять, понты колотить, мучеников из себя изображать. По этому и не любят в последнее время "народную" федуновскую команду.
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