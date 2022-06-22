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  • ⚡️ «Спартак» официально отказался от бойкота Суперкубка: «Из уважения к фанатам»

⚡️ «Спартак» официально отказался от бойкота Суперкубка: «Из уважения к фанатам»

22 июня 2022, 14:04
98

«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России. Это официальное решение руководства.

«Спартак» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды.

Руководство футбольного клуба «Спартак» с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге.

С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что.

После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях.

Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

– В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо

– Все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе – из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний.

Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной«, – написал клуб.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (98)
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VGreen
1655896178
Место проведения финала Кубка нужно определять в начале сезона, а не по его окончанию. Как делается это во всех нормальных чемпионатах. И проводить либо в одном месте всегда (Лужники, как в Англии на Уэмбли), либо в регионах (чтобы большой праздник футбола был не только в больших футбольных городах). Но у нас как всегда всё через жопу
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ilichkadr
1655896419
Ну, как всегда хряки изначально шумели, митинговали..... , а на выходе, как и предполагалось, в очередной раз обосрались. А что по этому поводу скажет товарисч Зарема Леонидовна?
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Lilipyt
1655897419
Тупизм полнейший. Если бы уважали своих фанатов, то не крякали и не ныли по каждому поводу. До того как руководство не заговорило о бойкоте, фанаты даже не думали об этом. Спартак как ребенок, вчера уходит из лиги, сегодня бойкот устраивает.
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alp
1655897605
раньше подобные ситуации описывали так - разбег на рубль - удар на копейку
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NewLife
1655897823
Я разочарован. Идти на поводу у голубой помойки и их патронов - это мерзко.
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TOMSON
1655898156
Показушники и балаболы. Команда «против нас заговор», «снимемся с чемпионата» добавило себе прозвище «не поедем в СПб».
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SpartakMoskwa
1655900640
А зачем было тогда вкидывать инфу про байкот??? Очередной позор со стороны шмары Заремы и чмыра Федуна
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Artemka444
1655900705
Мяч научитесь пинать балаболы несчастные!!!!
Ответить
ArReal
1655904705
Фу ... мерзость аж читать противно - ни чести ни достоинства - а телегу накатали....Хотели бойкотировать бойкотируйте , чё заднюю включили ещё и письмишко накатали..конченные
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alefreddy
1655907872
молодежкой играть и пусть функционеры репу чешут
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