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⚡️ «Спартак» официально отказался от бойкота Суперкубка: «Из уважения к фанатам»

«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России. Это официальное решение руководства.

«Спартак» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды.

Руководство футбольного клуба «Спартак» с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге.

С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что.

После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях.

Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

– В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо

– Все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе – из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний.

Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной«, – написал клуб.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: официальный сайт «Спартака»

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Сегодня, 14:04
Комментарии62
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    Рейтинг: +5189

    AtticusFinch 15 минут назад

    Фу ... мерзость аж читать противно - ни чести ни достоинства - а телегу накатали....Хотели бойкотировать бойкотируйте , чё заднюю включили ещё и письмишко накатали..конченные

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    Рейтинг: +1739

    mahan 49 минут назад

    Грошь цена такому руководству, продавили и вас. Ни принципов, ни уважения к себе и болельщикам.

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    Рейтинг: +16130

    житель СПб 49 минут назад

    Да на самом деле правильное решение, которое в этих условиях только добавит моральных очков Спартаку. Хотя, еще раз настаиваю: надо было матч проводить на нейтральном поле! Но тут, видимо, не все просто: имеют место финансовые интересы, и не только Зенита, но и самого Спартака. Склонен верить недавним словам Медведева о том, что все было между ген.директорами клубов согласовано. В общем, будем ждать хорошего футбола!

    0
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 56 минут назад

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    Рейтинг: +1292

    Artemka444 1 час назад

    Мяч научитесь пинать балаболы несчастные!!!!

    1
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    Рейтинг: +524

    SpartakMoskwa 1 час назад

    А зачем было тогда вкидывать инфу про байкот??? Очередной позор со стороны шмары Заремы и чмыра Федуна

    2
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    Рейтинг: +1360

    Узб@гоеный 1 час назад

    Сделали одолжение лузеры. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +5288

    TOMSON 2 часа назад

    Показушники и балаболы. Команда «против нас заговор», «снимемся с чемпионата» добавило себе прозвище «не поедем в СПб».

    3
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    Рейтинг: +19254

    derrik2000 > TOMSON 1 час назад

    Ну, по поводу "показушников и балаболов" согласен.
    Всё ЭТО делалось для того, чтобы обеспечить полную заполняемость стадиона на матче за Суперкубок.
    Как гласит пословица, ворон ворону глаз не выклюет, т. е. Федун и Миллер - одного поля ягоды, для которых коммерческий успех чего-то там, это главное.
    Без скандала и на фоне санкций, бабла получили бы намного меньше.
    А, что касается "Команда «против нас заговор», «снимемся с чемпионата»", так первыми эти сомнительные "звания" получил ещё раньше Зенит, когда в ноябре 2012 года Максим Митрофанов, гендир ФК "Зенит", ЯРОСТНО говорил везде точно такие же слова. )))

    4
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    Рейтинг: +19254

    derrik2000 > derrik2000 1 час назад

    Как знать, как знать...
    Возможно, что к этим сомнительным "званиям" Зенит себе ещё других пару-тройку-пяток присовокупит: жизТЬ, она, ведь, не заканчивается ЭТИМ матчем, и, как следует из мудрого изречения царя Соломона, "ВСЁ ПРОХОДИТ..."
    ))))))))))))))

    1
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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > derrik2000 1 час назад

    аааа, так вот кто 10 лет уже снимается и ни как не снимется с чемпионата)))

    1
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    Рейтинг: +5288

    TOMSON > derrik2000 1 час назад

    Это когда болельщик запустил петарду, на стадионе Динамо купивший билет у Динамо, а очки сняли с Зенита?
    Я представляю, что бы ваш клуб говорил в такой ситуации.. Это вам не судейка свистнул или стадион не понравился.

    4
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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > R_a_i_n 1 час назад

    ты случайно не хо хол? Ржет над снятием с чемпионата Зенита, а сам типо этого не делал. Только в Зените начали говорить о снятии после технического поражения, а Спартак после календаря. Ни где РФС не пошел на уступки. Только у вас заговор против вас.

    3
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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > Lilipyt 48 минут назад

    Случайно он самый, из тех краёв. Ещё здесь феникс с З ошиваются.

    0
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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > Lilipyt 18 минут назад

    Спартак это начал говорить после вашего газпромовского беспредела по 2 пеналя липовых за матч, по половине наших отмененных мячей, по вашим решениям с регламентами. Так что не звезди там.

    0
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    Рейтинг: +15355

    Barmaleushka 2 часа назад

    "Снятие с чемпионата" , сиквел .

    4
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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > Barmaleushka 1 час назад

    так в начале года снимались же. Забыл?!

    1
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    Рейтинг: +14514

    NewLife 2 часа назад

    Я разочарован. Идти на поводу у голубой помойки и их патронов - это мерзко.

    1
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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > NewLife 2 часа назад

    Ясное дело что это беспредел. Но играть нужно.

    3
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    Рейтинг: +32019

    VVM1964 > R_a_i_n 2 часа назад

    Играть нужно, а в качестве протеста отправить молодежь !

    1
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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > VVM1964 1 час назад

    Нельзя так с молодежью обращаться. А то надерут бедняг как Сочи Ростов, а потом будете здесь крокодильи слёзы лить, визжать, что бомжи бессовестные, малышей обидели..............

    4
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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

    они и так бессовестные

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    Рейтинг: +32019

    VVM1964 > ilichkadr 1 час назад

    Зато получат боевое крещение )

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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > R_a_i_n 1 час назад

    Как играть вечно в Мск это не беспредел как приехать из Мск в Питер беспредел. Понятное дело, что дворовой команде страшно играть на чужом поле

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    Рейтинг: +1150

    Lilipyt > VVM1964 1 час назад

    И ни кто не помнит уже фамилий этих малолеток из Ростова.

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > R_a_i_n 1 час назад

    Уже навесил ярлык ещё до игры?

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > VVM1964 1 час назад

    Ну, да Сочи до сих пор проклинают за 10:1, хотя ростовчане мне понравились больше.

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    Рейтинг: +8242

    R_a_i_n > ilichkadr 19 минут назад

    до какой игры?? вы и без игры такие)))

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    Рейтинг: +32019

    VVM1964 > ilichkadr 15 минут назад

    Боишься проклятия ли просрать малолеткам ? ))

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