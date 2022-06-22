⚡️ «Спартак» официально отказался от бойкота Суперкубка: «Из уважения к фанатам»

«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России. Это официальное решение руководства.

«Спартак» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды.

Руководство футбольного клуба «Спартак» с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге.

С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что.

После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях.

Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

– В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо

– Все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе – из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний.

Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной«, – написал клуб.

Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».

Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».

После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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