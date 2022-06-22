Президент «ПСЖ» отказался отвечать на вопрос о будущем Неймара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ушел от ответа на вопрос, останется ли Неймар в клубе.

«Мы не можем обсуждать такие темы в прессе. Кто-то придет, кто-то уйдет, это вопрос переговоров, не подлежащих оглашению», – сказал Аль-Хелайфи.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.

В прошедшем сезоне он забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что парижане предложили бразильца «Ювентусу».

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