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«ПСЖ» предложил «Ювентусу» взять Неймара в аренду (Calciomercato)

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ювентус».

По информации Calciomercato, новый спортивный директор парижан Луис Кампос предложил «Ювентусу» взять 30-летнего бразильца в аренду. Парижане готовы платить Неймару часть зарплаты.

  • В прошедшем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

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Источник: Calciomercato

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Комментарии3
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    Рейтинг: +198

    Avitaminoz 32 минуты назад

    Новый парень для старой сеньоры?

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    Рейтинг: +7170

    серега кашин 44 минуты назад

    вот и в париже нытик становится не нужен

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    Рейтинг: +836

    fakeid 1 час назад

    30 лет уже ему, офигеть. когда-то, лет 7-8 назад казалось, что это новая звезда, что он точно получит золотой мяч, и не один. а в итоге АРЕНДА! фильм чёт вспомнился, бесславные ублюдки называется)

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