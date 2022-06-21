«ПСЖ» предложил «Ювентусу» взять Неймара в аренду (Calciomercato)

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ювентус».
По информации Calciomercato, новый спортивный директор парижан Луис Кампос предложил «Ювентусу» взять 30-летнего бразильца в аренду. Парижане готовы платить Неймару часть зарплаты.
- В прошедшем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.
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Источник: Calciomercato