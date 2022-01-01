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Сантос останется в «Зените» несмотря на возможность приостановить контракт

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, сообщили, что футболист останется в российском клубе.

«В решении Дугласа Сантоса ничего не поменялось, он останется в «Зените», несмотря на сегодняшнее заявление ФИФА», — заявили в агентстве TFM Agency.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
  • Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16415

    paracetamol 13 минут назад

    Какой дурик такими контрактами разбрасывается?

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