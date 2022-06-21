Сантос останется в «Зените» несмотря на возможность приостановить контракт

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, сообщили, что футболист останется в российском клубе.
«В решении Дугласа Сантоса ничего не поменялось, он останется в «Зените», несмотря на сегодняшнее заявление ФИФА», — заявили в агентстве TFM Agency.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
- Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.
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Источник: «Чемпионат»