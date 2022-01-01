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«Пари НН» сделал предложение о трансфере Агаларова («Матч ТВ»)

«Пари НН» вступил в борьбу за нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Нижегородский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере 21-летнего футболиста.

Сам форвард готов перейти в «Пари НН», где он гарантировано получит игровое время, а также воссоединится с Михаилом Галактионовым. Они знакомы по совместной работе в молодежной сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1351

    zarsm 21 минуту назад

    Из за названия б не перешел на его месте

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