«Пари НН» сделал предложение о трансфере Агаларова («Матч ТВ»)

«Пари НН» вступил в борьбу за нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Нижегородский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере 21-летнего футболиста.

Сам форвард готов перейти в «Пари НН», где он гарантировано получит игровое время, а также воссоединится с Михаилом Галактионовым. Они знакомы по совместной работе в молодежной сборной России.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Сообщалось, что воспитанник «Анжи» также интересен «Сочи», «Краснодару», «Ахмату» и «Ростову».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное