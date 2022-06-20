Нобоа признался, что не слышал о Гаранине до назначения в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о новом тренере клуба Вадиме Гаранине.

«О Гаранине до назначения в «Сочи» я ничего не слышал. Пока с ним тоже не познакомился, потому что у меня до 23 числа отпуск, я провожу выходные с семьей.

Но я, конечно, слежу за новостями. Думаю, руководители изучали его и смотрели игры его команд. Уверен, это хороший тренер. Мы будем стараться повторить результат прошлого года с новым тренером», — сказал Нобоа.

В прошлом сезоне команду возглавлял Владимир Федотов, который ушел в ЦСКА.

«Сочи» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.

Гаранин до «Сочи» тренировал «Енисей».

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