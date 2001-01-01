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«Факел» показал процесс реконструкции стадиона: «Работы выходят на финишную прямую»

В «Факеле» рассказали о процессе реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов.

Она уже выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж сегодня.

Установлена новая автоматическая система полива натурального покрытия, поврежденные участки поля и газон в штрафных площадях будут заменены на этой неделе.

LED-панели будут смонтированы после окончания работ на футбольном поле. Уже готов фундамент для установки СКУД и павильонов, оборудование придeт до завершения текущей недели. Отремонтирована ложа прессы, а с фасада арены по требованию основного вещателя удалена реклама – там ведутся покрасочные работы, устанавливаются брендированные баннеры.

Приводятся в порядок все кассы стадиона. Проведeн ремонт в новых просторных раздевалках, профессиональная спортивная мебель там будет установлена в ближайшие дни. Обустройство мест повышенной комфортности близко к завершению – в течение нескольких дней там начнeтся установка новых кресел.

Комната VAR обустраивается согласно рекомендациям соответствующего специалиста из РФС, до конца месяца будут смонтированы площадки для видеокамер, их установят в точках, указанных основным вещателем.

Работы по устранению замечаний ведутся в плановом режиме в рамках установленных сроков», – сообщает пресс-служба клуба.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.
  • Их резервный стадион – «Волгоград Арена».

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Источник: телеграм-канал «Факела»

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