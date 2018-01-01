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Радимов посоветовал Дзюбе перейти в «Сочи»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Не знаю подойдет ли Дзюбе турецкий чемпионат, не видел ни одного матча Суперлиги.

«Сочи» Артему мог бы подойти. Кокорин там вообще перезапустил карьеру после отсидки в тюрьме.

Но где ему играть он сам решит, Дзюба взрослый человек. Он лучший бомбардир «Зенита» в этом году.

Конечно, он бы смог играть в такой команде, как «Сочи». По возрасту он на закате карьеры, но не по игре.

Просто Артем на столько поднял планку, что все хотят от него большего», – сказал Радимов.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +431

    FС Spаrtак 26 минут назад

    буланова вадик плохого не посоветует))

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