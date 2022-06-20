Радимов посоветовал Дзюбе перейти в «Сочи»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Не знаю подойдет ли Дзюбе турецкий чемпионат, не видел ни одного матча Суперлиги.

«Сочи» Артему мог бы подойти. Кокорин там вообще перезапустил карьеру после отсидки в тюрьме.

Но где ему играть он сам решит, Дзюба взрослый человек. Он лучший бомбардир «Зенита» в этом году.

Конечно, он бы смог играть в такой команде, как «Сочи». По возрасту он на закате карьеры, но не по игре.

Просто Артем на столько поднял планку, что все хотят от него большего», – сказал Радимов.