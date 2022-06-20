Радимов посоветовал Дзюбе перейти в «Сочи»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о будущем форварда Артема Дзюбы.
«Не знаю подойдет ли Дзюбе турецкий чемпионат, не видел ни одного матча Суперлиги.
«Сочи» Артему мог бы подойти. Кокорин там вообще перезапустил карьеру после отсидки в тюрьме.
Но где ему играть он сам решит, Дзюба взрослый человек. Он лучший бомбардир «Зенита» в этом году.
Конечно, он бы смог играть в такой команде, как «Сочи». По возрасту он на закате карьеры, но не по игре.
Просто Артем на столько поднял планку, что все хотят от него большего», – сказал Радимов.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: Metaratings