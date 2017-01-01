«Играть в России – это возможность играть в Европе». Новичок «Локомотива» Фассон – об РПЛ

Что Ари, что Фассон, парни вы с другой планеты .
Хоть погуглите и узнайте , что в Европе делается.
Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему он согласился на переезд в РПЛ.
«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока — играть в Европе.
Как я впервые узнал об интересе «Локо»? Я узнал об этом от своего отца, ему сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы. Спортивный директор Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», – сказал Фассон.
- «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
- Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.