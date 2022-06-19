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  • «Играть в России – это возможность играть в Европе». Новичок «Локомотива» Фассон – об РПЛ

«Играть в России – это возможность играть в Европе». Новичок «Локомотива» Фассон – об РПЛ

19 июня 2022, 14:41
7

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему он согласился на переезд в РПЛ.

«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока — играть в Европе.

Как я впервые узнал об интересе «Локо»? Я узнал об этом от своего отца, ему сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы. Спортивный директор Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», – сказал Фассон.

  • «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт на 4 года.
  • Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.

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Источник: ютуб-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив Фассон Лукас
Комментарии (7)
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sined1951
1655639754
Что ж, посмотрим на что ты годишься. До тебя в Локо был уже один бразильский центральный защитник, но он часто привозил в свои ворота.
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portero
1655642227
Потерялся во времени....
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Форвард 79
1655643816
Цорн красавчик! И здесь на@@ал)))
Ответить
BRO_football
1655645569
Играть в Европе? Серьёзно? Фассон вообще в пещере живёт и не в курсе, что происходит в российском футболе? Это Цорн ему так мозги промыл?
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AtticusFinch1
1655645603
У него в Бразилии просто интернет не ловит и только первый канал транслирует
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PAREVG.
1655653535
Логично, Россия территориально находится как в европе так и в азии, соответственно играя с командами из европейской части России, ты будешь играть в европе.
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