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«Играть в России – это возможность играть в Европе». Новичок «Локомотива» Фассон – об РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему он согласился на переезд в РПЛ.

«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока — играть в Европе.

Как я впервые узнал об интересе «Локо»? Я узнал об этом от своего отца, ему сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы. Спортивный директор Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», – сказал Фассон.

  • «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт на 4 года.
  • Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.

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Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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Сегодня, 14:41
Комментарии5
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    Рейтинг: +10710

    Алексей З 7 минут назад

    Что Ари, что Фассон, парни вы с другой планеты .
    Хоть погуглите и узнайте , что в Европе делается.


    0
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    Рейтинг: +1514

    Форвард 79 18 минут назад

    Цорн красавчик! И здесь на@@ал)))

    0
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  • ...
    Рейтинг: +65618

    portero 44 минуты назад

    Потерялся во времени....

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +739

    sined1951 1 час назад

    Что ж, посмотрим на что ты годишься. До тебя в Локо был уже один бразильский центральный защитник, но он часто привозил в свои ворота.

    2
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    Рейтинг: +531

    чаппай 1 час назад

    Ахахахаха.. ещё один из разряда "а что случилось"?

    1
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