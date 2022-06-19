«Играть в России – это возможность играть в Европе». Новичок «Локомотива» Фассон – об РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему он согласился на переезд в РПЛ.

«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока — играть в Европе.

Как я впервые узнал об интересе «Локо»? Я узнал об этом от своего отца, ему сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы. Спортивный директор Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», – сказал Фассон.