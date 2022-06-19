Широкова отстранили от футбола, Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно и другие новости дня

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок после звонка из администрации президента

Лунев подал претензию из-за долгов «Зенита»

Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно после вылета в ФНЛ

Фабрегас покинул «Монако»

«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке

Два клуба Бундеслиги претендуют на Сперцяна

«Спартак» расторгнет контракт с Уруновым и может подписать Зиньковского

Широкову вынесли наказание за воздействие на судей

Дембеле сказал болельщику, что остается в «Барселоне»

«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»