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  • Широкова отстранили от футбола, Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно и другие новости дня

Широкова отстранили от футбола, Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно и другие новости дня

19 июня 2022, 03:25

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок после звонка из администрации президента

Лунев подал претензию из-за долгов «Зенита»

Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно после вылета в ФНЛ

Фабрегас покинул «Монако»

«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке

Два клуба Бундеслиги претендуют на Сперцяна

«Спартак» расторгнет контракт с Уруновым и может подписать Зиньковского

Широкову вынесли наказание за воздействие на судей

Дембеле сказал болельщику, что остается в «Барселоне»

«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»

Источник: «Бомбардир»
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