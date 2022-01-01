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Широкову вынесли наказание за воздействие на судей

Комитет по безопасности и этике Московской федерации футбола рассмотрел дело Романа Широкова.

У экс-капитана сборной России произошел конфликт с судьями после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

Сообщалось, что бывший футболист обматерил арбитров и угрожал им.

«За оказание косвенного воздействия Широковым на судей матча без цели влияния на спортивный результат установить ему запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории Москвы на шестимесячный срок и наложить штраф в размере 40 тысяч рублей», – гласит вердикт комитета.

Кроме того, Широкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за неявку на заседание, а также обязали его сдать аккредитацию, выданную МФФ, на спортивный сезон-2022 и принести официальные извинения судьям матча в течение десяти дней с момента вынесения решения.

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Источник: сайт Московской федерации футбола

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Сегодня, 19:19
Комментарии15
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    Рейтинг: +1559

    Psih86 54 минуты назад

    Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире !!! Этому дураку надо дать пару лет и на Магадан поддоны собирать, может и изменится.

    0
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    Рейтинг: +15950

    Cleaner 1 час назад

    Широкова опять ОТМАЗАЛИ!...(

    2
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    Рейтинг: +989

    jek718875 2 часа назад

    По нему дурка плачет

    3
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    Рейтинг: +125

    NET VOINE 2 часа назад

    У Широкова проблемы с психическим здоровьем.Пограничное состояние.

    4
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    Рейтинг: +7114

    BarStep 2 часа назад

    Нормуль так..

    За эмоции тож нужно как-то отвечать..
    Всё ж, как не крути, человек-то публичный..

    0
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    Рейтинг: +8056

    R_a_i_n 3 часа назад

    Короче Широкову ничего не будет. Расходимся.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +272

    Феникс 28 3 часа назад

    Этим судьям повезло.Все знают что у Широкова есть хобби -- свалить судью ударом кулака а потом с наслаждением пинать лежачего ногами по голове.

    5
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    Рейтинг: +19725

    Аvenger 3 часа назад

    На 15 суток! "Операция Ы" 1965 г.

    3
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    ...
    Рейтинг: +23369

    JTherry > Аvenger 2 часа назад

    ...и перевоспитание - в виде порки "Феди" Широкова, как в Операции "Ы"...)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19725

    Аvenger > JTherry 2 часа назад

    На глазах у всех на стадионе в Дедовске с Балтикой-9

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19725

    Аvenger > JTherry 1 час назад

    Ну неужели плюсик поставил? Твои комментарии от болельщиков Спартака единственно нормальные.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +69

    rac531 3 часа назад

    По нему давно тюрьма плачет

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    Ответить
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    Рейтинг: +3476

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Очень жаль, что не посадили.

    2
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