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Широкову вынесли наказание за воздействие на судей

18 июня 2022, 19:19
11

Комитет по безопасности и этике Московской федерации футбола рассмотрел дело Романа Широкова.

У экс-капитана сборной России произошел конфликт с судьями после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

Сообщалось, что бывший футболист обматерил арбитров и угрожал им.

«За оказание косвенного воздействия Широковым на судей матча без цели влияния на спортивный результат установить ему запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории Москвы на шестимесячный срок и наложить штраф в размере 40 тысяч рублей», – гласит вердикт комитета.

Кроме того, Широкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за неявку на заседание, а также обязали его сдать аккредитацию, выданную МФФ, на спортивный сезон-2022 и принести официальные извинения судьям матча в течение десяти дней с момента вынесения решения.

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Источник: сайт Московской федерации футбола
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (11)
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Salt-N-Pepa
1655570008
Какие штрафы? Какой запрет футбольной деятельности на полгода!? Избиение судьи на полтора года колонии тянет, минимум! ! Хотя о чём это я, это у нас за избиение депутатов стульями сажают, а обычный арбитр, он что так- челядь)))))
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Иван Петров 1986
1655570368
Очень жаль, что не посадили.
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R_a_i_n
1655572009
Короче Широкову ничего не будет. Расходимся.
Ответить
BarStep
1655572536
Нормуль так.. За эмоции тож нужно как-то отвечать.. Всё ж, как не крути, человек-то публичный..
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jek718875
1655574631
По нему дурка плачет
Ответить
Psih86
1655580073
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире !!! Этому дураку надо дать пару лет и на Магадан поддоны собирать, может и изменится.
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E5
1655599854
да, жалко конечно этого добряка
Ответить
paracetamol
1655619825
А чё не посадили за мордобой? Коку посадили, а этого нет!
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