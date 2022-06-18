Широкову вынесли наказание за воздействие на судей

Комитет по безопасности и этике Московской федерации футбола рассмотрел дело Романа Широкова.

У экс-капитана сборной России произошел конфликт с судьями после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

Сообщалось, что бывший футболист обматерил арбитров и угрожал им.

«За оказание косвенного воздействия Широковым на судей матча без цели влияния на спортивный результат установить ему запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории Москвы на шестимесячный срок и наложить штраф в размере 40 тысяч рублей», – гласит вердикт комитета.

Кроме того, Широкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за неявку на заседание, а также обязали его сдать аккредитацию, выданную МФФ, на спортивный сезон-2022 и принести официальные извинения судьям матча в течение десяти дней с момента вынесения решения.