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«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына

Стали известны подробности конфликта между Романом Широковым и судьями во время матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.). Ранее сообщалось, что Широков оказал физическое воздействие на арбитров.

Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете».

За это бывший футболист «Зенита» и сборной России получил красную карточку.

  • В команде «Строгино»-2008 играет сын Широкова – Игорь.
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

На видео ниже можно увидеть, как Широков подходил к арбитрам.

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Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»

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05.06.2022 21:20
Комментарии15
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    Рейтинг: +7047

    Томик 13 минут назад

    Изолировать от общества, срочно. Оставлять на свободе такого опасно для окружающих.

    0
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    Рейтинг: +9199

    САДЫЧОК 1 час назад

    Видел , его в узком кругу- Напыщенный Дрыщ павлин !

    1
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    Рейтинг: +15786

    Cleaner 1 час назад

    Гопник, считающий себя королем.(

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +12733

    playsh 1 час назад

    Рома пе.де.раст особенный,больше с уклоном к педофилии.Взрослых-то он побоялся попинать,другое дело мальчишки.Урод из бомжарни.

    3
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    Рейтинг: +6848

    nik55 2 часа назад

    ему уже давно надо рыло начистить

    2
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    Рейтинг: +7655

    R_a_i_n 2 часа назад

    Бомж он везде бомж.

    6
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    Рейтинг: +4339

    neveldomha 3 часа назад

    Вот почему Широкова можно обсуждать, а украину нет? В чем разница?

    3
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    Рейтинг: +7047

    Томик > neveldomha 12 минут назад

    Кто такая украина? И почему её надо обсуждать?

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    Рейтинг: +23029

    JTherry 3 часа назад

    и вот это г... (начальник команды Строгино..!!!) смеет критиковать ныне играющих футболистов и тренеров...(( его забанить навечно, чтобы не слышно и не видно было, а не интервью брать с многочисленными ***...

    8
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    Рейтинг: +488

    bratskij 3 часа назад

    Нарик петушиная, вали в свою финку и там командуй чепушила.

    3
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    Рейтинг: +11548

    BRO_football 3 часа назад

    Ох, какой смелый заголовок! И это в месяц прайда в Европе. Весьма смело. Бомбардир, уважаю!

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