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  • «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына

«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына

5 июня 2022, 21:20
15

Стали известны подробности конфликта между Романом Широковым и судьями во время матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.). Ранее сообщалось, что Широков оказал физическое воздействие на арбитров.

Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете».

За это бывший футболист «Зенита» и сборной России получил красную карточку.

  • В команде «Строгино»-2008 играет сын Широкова – Игорь.
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

На видео ниже можно увидеть, как Широков подходил к арбитрам.

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Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»
Россия. Премьер-лига Строгино Широков Роман
Комментарии (15)
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Hoahin
1654453340
Быдло оно и в Африке быдло
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the teacher
1654453364
Романа понесло ))) Как тут говорят хату можно ставить, присядет Рома рано или поздно за свой язычок поганый.
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jengais
1654453486
Посадите его уже!! быдлятина.
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Salt-N-Pepa
1654453897
Банана,банама мама, в жопу в....ли Широкова Романа!!!!
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BRO_football
1654453983
Ох, какой смелый заголовок! И это в месяц прайда в Европе. Весьма смело. Бомбардир, уважаю!
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JTherry
1654454375
и вот это г... (начальник команды Строгино..!!!) смеет критиковать ныне играющих футболистов и тренеров...(( его забанить навечно, чтобы не слышно и не видно было, а не интервью брать с многочисленными ***...
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neveldomha
1654454996
Вот почему Широкова можно обсуждать, а украину нет? В чем разница?
Ответить
R_a_i_n
1654455413
Бомж он везде бомж.
Ответить
nik55
1654458908
ему уже давно надо рыло начистить
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acor94
1654508267
А почему пишите бывший футболист зенита? Пишите тогда Спартака или цска, кажется админы москвичи или подмосквичи...
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