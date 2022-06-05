«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына

Стали известны подробности конфликта между Романом Широковым и судьями во время матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.). Ранее сообщалось, что Широков оказал физическое воздействие на арбитров.

Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете».

За это бывший футболист «Зенита» и сборной России получил красную карточку.

В команде «Строгино»-2008 играет сын Широкова – Игорь.

В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

На видео ниже можно увидеть, как Широков подходил к арбитрам.