Широков оказал физическое воздействие на судей после поражения команды его сына

Бывший футболист сборной России Роман Широков вновь оказал физическое воздействие на судей.

«По моей информации, после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.) начальник команды «Строгино» Роман Широков оказал физическое воздействие на судей.

Официального подтверждения этому нет, но такие слухи ходят среди судей. Арбитры матча отказались давать комментарии по эпизоду.

Говорят, Широков ведет себя вызывающе: ломает кресла, грозит арбитрам. Судьи неохотно ездят на матчи «Строгино» некоторых годов рождения из-за давления.

Сегодня было заседание КДК по этому вопросу. О его решении пока не сообщается», – сообщает телеграм-канал «Але, рэф!».

«Строгино» уступило «Родине» – 0:1.

В команде «Строгино»-2008 играет сын Широкова – Игорь.

В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.

Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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