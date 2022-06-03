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  • Широков оказал физическое воздействие на судей после поражения команды его сына

Широков оказал физическое воздействие на судей после поражения команды его сына

3 июня 2022, 08:23
21

Бывший футболист сборной России Роман Широков вновь оказал физическое воздействие на судей.

«По моей информации, после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.) начальник команды «Строгино» Роман Широков оказал физическое воздействие на судей.

Официального подтверждения этому нет, но такие слухи ходят среди судей. Арбитры матча отказались давать комментарии по эпизоду.

Говорят, Широков ведет себя вызывающе: ломает кресла, грозит арбитрам. Судьи неохотно ездят на матчи «Строгино» некоторых годов рождения из-за давления.

Сегодня было заседание КДК по этому вопросу. О его решении пока не сообщается», – сообщает телеграм-канал «Але, рэф!».

  • «Строгино» уступило «Родине» – 0:1.
  • В команде «Строгино»-2008 играет сын Широкова – Игорь.
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (21)
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САДЫЧОК
1654234146
Он будет, всегда таким ! На самом деле - он дрыщ ! Рано или поздно , получит ответку !
Ответить
R_a_i_n
1654234843
А это все от безнаказанности. Один раз прокатило, теперь можно все. Сидеть должен этот человек.
Ответить
rash1959
1654237268
А не пора ли этому додику на нары, и самому получить "физическое воздействие"?
Ответить
Давид59
1654238250
Рома нарвётся как-нибудь. Попадётся судья с боксёрским прошлым...
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Красногорск_Фан
1654238313
Совсем недавно Широков сам кого-то осуждал за драку около футбола (не помню на трибуне или у поля). О боже, какой лицимер! Какое скверное воспитание!
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moskowcity-petrv
1654238802
Держатся за работу.так бы рожу набили истеричке
Ответить
piligrim1986
1654239353
хороший пример детям
Ответить
alp
1654240186
горбатого могила исправит
Ответить
B.G.
1654240889
широков дeбил - это факт.
Ответить
portero
1654325793
Почему это пи..дар ещё не сидит, ну впрочем у нас капитализм и сидит тот кто не может откупиться!!!
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