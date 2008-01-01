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Широков оказал физическое воздействие на судей после поражения команды его сына

Бывший футболист сборной России Роман Широков вновь оказал физическое воздействие на судей.

«По моей информации, после игры Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.) начальник команды «Строгино» Роман Широков оказал физическое воздействие на судей.

Официального подтверждения этому нет, но такие слухи ходят среди судей. Арбитры матча отказались давать комментарии по эпизоду.

Говорят, Широков ведет себя вызывающе: ломает кресла, грозит арбитрам. Судьи неохотно ездят на матчи «Строгино» некоторых годов рождения из-за давления.

Сегодня было заседание КДК по этому вопросу. О его решении пока не сообщается», – сообщает телеграм-канал «Але, рэф!».

  • «Строгино» уступило «Родине» – 0:1.
  • В команде «Строгино»-2008 играет сын Широкова – Игорь.
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»

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Комментарии21
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    Рейтинг: +12700

    playsh 56 секунд назад

    -Дай терпенья тем,кому злой случай
    -Посылал придурков этих на пути
    -Обойти его в пустыне легче
    -Чем таких попутчиков найти...
    P.S. -Бог не фраер,прилетит обязательно этой твари...




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    Рейтинг: +2224

    B.G. 38 минут назад

    широков дeбил - это факт.

    2
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    Рейтинг: +462

    gunstilzit 47 минут назад

    Опять на Балтику 9 присел?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10168

    alp 50 минут назад

    горбатого могила исправит

    3
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    Рейтинг: +24374

    bset 54 минуты назад

    А посадили бы тогда и не было бы сейчас никаких проблем

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +7824

    piligrim1986 1 час назад

    хороший пример детям

    3
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    Рейтинг: +11

    Купа Купыч 1 час назад

    В Чёрный лебедь его. Там быстро человеком сделают дебила.

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    Рейтинг: +476

    чаппай > Купа Купыч 17 минут назад

    И тебя туда же, чтоб узнал, что это такое, прежде чем другими желать

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    Рейтинг: +1237

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Держатся за работу.так бы рожу набили истеричке

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    Рейтинг: +221

    Номэд 1 час назад

    У светло голубых одни неадекваты. То стульями о голову, то судей избивают, то бросают жён с тремя детьми. Но самая вишенка на торте - дрочилово на камеру.

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    Рейтинг: +4625

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Совсем недавно Широков сам кого-то осуждал за драку около футбола (не помню на трибуне или у поля). О боже, какой лицимер! Какое скверное воспитание!

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    Рейтинг: +182

    Fialet > Красногорск_Фан 10 минут назад

    Это вроде когда вратарь Химок какого то мальчика - козла оттолкнул, за то, что тот мяч придержал.

    0
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