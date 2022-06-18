Два клуба Бундеслиги претендуют на Сперцяна. Также есть интерес из Англии, Италии и Нидерландов

Полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» во время летнего трансферного окна.
Подписать 22-летнего футболиста хотят несколько европейских клубов.
Армянин интересен двум представителям Бундеслиги, а также командам из Англии, Италии и Нидерландов.
- Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Он признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Metaratings