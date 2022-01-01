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Два клуба Бундеслиги претендуют на Сперцяна. Также есть интерес из Англии, Италии и Нидерландов

Полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» во время летнего трансферного окна.

Подписать 22-летнего футболиста хотят несколько европейских клубов.

Армянин интересен двум представителям Бундеслиги, а также командам из Англии, Италии и Нидерландов.

  • Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • Он признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +501

    vsolon 1 час назад

    бразилия....аргентина...в очереди...

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    Рейтинг: +7152

    серега кашин 2 часа назад

    очень сомнительно, разве в нисшие лиги

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    Рейтинг: +22874

    DOCTOR PENALTY 4 часа назад

    Не удивительно. Эдик провёл хороший сезон, главное, показал стабильность.

    0
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