Два клуба Бундеслиги претендуют на Сперцяна. Также есть интерес из Англии, Италии и Нидерландов

Полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» во время летнего трансферного окна.

Подписать 22-летнего футболиста хотят несколько европейских клубов.

Армянин интересен двум представителям Бундеслиги, а также командам из Англии, Италии и Нидерландов.