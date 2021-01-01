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Сперцян – лучший игрок сезона в «Краснодаре». Им интересуется «Ницца»

Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего футболиста команды по итогам сезона-2021/22.

Это 21-летний полузащитник Эдуард Сперцян, кандидатуру которого поддержали 38,27 процента респондентов.

Второе место в голосовании занял вратарь Матвей Сафонов (34,67%), третье – хавбек Александр Черников (10,02%).

  • Все три игрока – воспитанники «Краснодара».
  • Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • Интерес к нему проявляет «Ницца».

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Источник: сайт «Краснодара»

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