Сперцян – лучший игрок сезона в «Краснодаре». Им интересуется «Ницца»

Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего футболиста команды по итогам сезона-2021/22.
Это 21-летний полузащитник Эдуард Сперцян, кандидатуру которого поддержали 38,27 процента респондентов.
Второе место в голосовании занял вратарь Матвей Сафонов (34,67%), третье – хавбек Александр Черников (10,02%).
- Все три игрока – воспитанники «Краснодара».
- Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Интерес к нему проявляет «Ницца».
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Источник: сайт «Краснодара»