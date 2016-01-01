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Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» («РБ Спорт»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал контракт со «Спартаком», утверждает «РБ Спорт».

На 26-летнего футболиста также претендовал «Зенит», но московский клуб опередил конкурента.

  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:44
Комментарии18
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    Рейтинг: +16092

    житель СПб 6 минут назад

    Игрок хороший. Что опередили Зенит - в этом молодцы. Зенит вообще не слишком расторопен в трансферах.

    0
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    Рейтинг: +678

    Suvorov51 1 час назад

    Вот вонь пошла от помойки бомжатской видимо ПРОМКВАС проспал . а теперь идут сообщения , что бормжи проглядели, так вам отдали игрока о котором вы мечтали зеленхама, вот и роботайте

    0
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    Рейтинг: +16001

    ilichkadr > Suvorov51 1 час назад

    Бомжи даже не глядели в его сторону. Свинарня тоже открестилась.

    0
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    Рейтинг: +255

    кaстрюлька 2 часа назад

    Бомже прощёлкали

    0
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    Рейтинг: +1302

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Во вляпался паря! Конец футболисту. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +970

    qawzsexdr 2 часа назад

    Загубил карьеру

    0
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    Рейтинг: +24939

    vladimir-7 2 часа назад

    Писец Зиньке наступил, самоубийство хорошего игрока. Вот таких ослаблений
    Крыльев Советов был нежелательным.

    0
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    Рейтинг: +255

    кaстрюлька > vladimir-7 1 час назад

    Вот если бы в ФК "хромая кляча" перешёл

    1
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    Рейтинг: +96757

    zigbert 2 часа назад

    Конечно это было бы усиление для Спартака но РБ Спорт бежит впереди паровоза.

    1
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    Рейтинг: +14427

    NewLife 2 часа назад

    Как только эти букмекеры открывают рот - это всегда про Спартак и всегда фейк.

    1
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    Рейтинг: +7152

    серега кашин 2 часа назад

    сообщили а перехода то нет и не намечается

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    Рейтинг: +10696

    Алексей З 2 часа назад

    Интересно.
    Как командный игрок гораздо сильнее Бакаева.
    Надо добавить футбольной злости и чистолюбия.
    Посмотрим.

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