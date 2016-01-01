Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» («РБ Спорт»)

Игрок хороший. Что опередили Зенит - в этом молодцы. Зенит вообще не слишком расторопен в трансферах.
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подписал контракт со «Спартаком», утверждает «РБ Спорт».
На 26-летнего футболиста также претендовал «Зенит», но московский клуб опередил конкурента.
- Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
- Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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