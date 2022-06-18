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  • «Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»

«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»

18 июня 2022, 22:24
8

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером Игорем Осинькиным. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новое соглашение 57-летнего специалиста с «Крыльями» рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин конструктор наших побед, он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер лиги, в которую влюбились болельщики «Крыльев Советов», – сказал Азаров.

  • Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года.
  • В прошедшем сезоне РПЛ клуб занял 8-е место.
  • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Спартака».

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Источник: телеграм «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (8)
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Salt-N-Pepa
1655580566
Хорошая новость. Крылья при Осинькине действительно симпатичная команда.
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portero
1655586288
Фарта Крыльям и высокого места в турнирной таблице!!!!
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Alex Flash
1655586742
никуда он не собирался переходить.затра--ли уже сплетнями
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моэм
1655611372
Про Спартак конечно лажа ... туда побежит любой тренер , Спартаку стоит только позвать ....даже на роль футбольного мяча , каковыми последнее время и являются главные тренеры Спартака ... но есть надежда что женщине у руля Спартака , когда нибудь надоест эта игрушка и она наконец займётся тем что умеет лучше - кухней .
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sobaka120982
1655617617
Мужик !!! Сказал сделал. Не то что наш федот((((
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paracetamol
1655618408
Свинам уже не на кого претендовать, никто не соглашается, да и Зарема топит!
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серега кашин
1655619910
без спартака это и новостью бы не была
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zigbert
1655621475
Именно при нем у Крылья Советов появилась такая интересная игра. Да и такие игроки как: Сергеев, Зиньковский, Сарвели, Ежов, прибавили в мастерстве.
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