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«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером Игорем Осинькиным. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новое соглашение 57-летнего специалиста с «Крыльями» рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин конструктор наших побед, он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер лиги, в которую влюбились болельщики «Крыльев Советов», – сказал Азаров.

  • Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года.
  • В прошедшем сезоне РПЛ клуб занял 8-е место.
  • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Спартака».

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Источник: телеграм «Крыльев Советов»

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Сегодня, 22:24
Комментарии1
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    Рейтинг: +402

    Salt-N-Pepa 47 минут назад

    Хорошая новость. Крылья при Осинькине действительно симпатичная команда.

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