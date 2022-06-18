«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером Игорем Осинькиным. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новое соглашение 57-летнего специалиста с «Крыльями» рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин конструктор наших побед, он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер лиги, в которую влюбились болельщики «Крыльев Советов», – сказал Азаров.