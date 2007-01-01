«Крылья Советов» продлили контракт с Осинькиным. На тренера претендовал «Спартак»

Хорошая новость. Крылья при Осинькине действительно симпатичная команда.
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с главным тренером Игорем Осинькиным. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Новое соглашение 57-летнего специалиста с «Крыльями» рассчитано до конца сезона-2024/25.
«Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Игорь Витальевич Осинькин конструктор наших побед, он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер лиги, в которую влюбились болельщики «Крыльев Советов», – сказал Азаров.
- Осинькин возглавляет «Крылья» с лета 2020 года.
- В прошедшем сезоне РПЛ клуб занял 8-е место.
- Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Спартака».