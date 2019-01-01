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Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно после вылета в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был готов работать бесплатно на протяжении ближайшего года.

После вылета в ФНЛ 51-летний специалист предложил руководству казанского клуба пересмотреть условия его контракта.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов согласился только на сокращение зарплаты тренера до 1 миллиона рублей в месяц.

Таким образом, оклад Слуцкого уменьшится примерно в три раза – с 36 до 12 миллионов рублей в год.

  • «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.
  • Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.
  • Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

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Источник: «Бизнес Online»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +579

    Solist345345 37 минут назад

    В сборной он уже тренировал якобы бесплатно... Пустозвон.

    0
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    Рейтинг: +7

    odessakmv 40 минут назад

    так в чем проблема? или написал заявление с реквизитами или получил и перевел в какой-нибудь фонд детишкам

    0
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    Рейтинг: +60

    IceRain 3 часа назад

    1 миллиона рублей в месяц...как будто с разных планет остальное население(

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