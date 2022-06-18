Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно после вылета в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был готов работать бесплатно на протяжении ближайшего года.

После вылета в ФНЛ 51-летний специалист предложил руководству казанского клуба пересмотреть условия его контракта.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов согласился только на сокращение зарплаты тренера до 1 миллиона рублей в месяц.

Таким образом, оклад Слуцкого уменьшится примерно в три раза – с 36 до 12 миллионов рублей в год.