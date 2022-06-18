Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно после вылета в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был готов работать бесплатно на протяжении ближайшего года.
После вылета в ФНЛ 51-летний специалист предложил руководству казанского клуба пересмотреть условия его контракта.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов согласился только на сокращение зарплаты тренера до 1 миллиона рублей в месяц.
Таким образом, оклад Слуцкого уменьшится примерно в три раза – с 36 до 12 миллионов рублей в год.
- «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.
- Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.
- Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.
Источник: «Бизнес Online»