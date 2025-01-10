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    • Селюк отреагировал на слова футболистов о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

    Селюк отреагировал на слова футболистов о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывания некоторых игроков РПЛ о своих месячных тратах.

    «К сожалению, учитывая, что часть футболистов в лучшем случае прочитала одну книжку про Колобка, то можно утверждать, что они не знают, куда и что тратят. В большинстве случаев нужно спрашивать у их жен, как правило, это они тратят эти деньги.

    Игроки могут ничего и не тратить, купить одни трусы и ходить в них лет десять. А жена в это время тратит гораздо больше.

    Поэтому журналистам посоветую задавать вопросы про траты именно женам. Понятно, что на 30 тысяч рублей в Москве сегодня не прожить. Это как в песне Игоря Талькова – разве это можно жизнью назвать? А в регионах или если жена богатая, но смотрит на футболиста в перспективе – в целом, можно», – сказал Селюк.

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    Источник: Odds.ru

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии (2)
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    Борис34684
    1736506861
    Сколько же гонору у этой мрази.
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    Каратель помойников
    1736516518
    Как же достали эти иэсперты-агенты.как губошлеп стали -в каждой бочке затычки
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