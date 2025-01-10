Селюк отреагировал на слова футболистов о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывания некоторых игроков РПЛ о своих месячных тратах.

«К сожалению, учитывая, что часть футболистов в лучшем случае прочитала одну книжку про Колобка, то можно утверждать, что они не знают, куда и что тратят. В большинстве случаев нужно спрашивать у их жен, как правило, это они тратят эти деньги.

Игроки могут ничего и не тратить, купить одни трусы и ходить в них лет десять. А жена в это время тратит гораздо больше.

Поэтому журналистам посоветую задавать вопросы про траты именно женам. Понятно, что на 30 тысяч рублей в Москве сегодня не прожить. Это как в песне Игоря Талькова – разве это можно жизнью назвать? А в регионах или если жена богатая, но смотрит на футболиста в перспективе – в целом, можно», – сказал Селюк.