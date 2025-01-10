Агент Бабича высказался о состоянии игрока

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос, будет ли игрок готов к началу сборов красно-белых.
– Срджан восстановился и будет готов к началу сборов со «Спартаком»?
– Конечно.
- Бабич получил травму колена в гостевом матче за сборную Сербии против Швейцарии в 5-м туре группового этапа Лиги наций 15 ноября.
- Несмотря на повреждение, он провел 3 игры за московский клуб в РПЛ до конца первой части сезона.
- Бабич перенес операцию 9 декабря.
- 28-летний игрок провел в сезоне 19 матчей за клуб, забил 2 гола, сделал 1 ассист.