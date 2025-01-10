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    «Спартак» бесплатно отпустит Виллиана Жозе

    Нападающий Виллиан Жозе расторг контракт со «Спартаком», сообщил журналист Эмерсон Жуниор. Переход игрока в «Баию», если он состоится, будет бесплатным.

    У нападающего уже есть договоренность с бразильским клубом, он пройдет медосмотр в Сан-Паулу.

    • Летом 2024 года Виллиан Жозе перешeл из «Бетиса» в «Спартак» за 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 33-летний бразильский нападающий провeл 13 матчей за красно-белых и забил 1 мяч.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
    • Сообщалось, что он подпишет с «Баией» контркт на 3 года.

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    Источник: Спортс''

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии (17)
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    Айболид
    1736499187
    А как же три мульёна фактически уже на нём заработанные ? Эхъ )))))
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    VPERDIV SPARTAK
    1736499429
    Снова народные средства на ветер Лукойл с недоклубом выбросил! Когда уже расформируют этот позорный хряковский клубок по отмывам откатам договорнякам и прочим темным делишками
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    Каратель помойников
    1736500274
    Что только не напишут, только бы вшивики визжали как оголтелые
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    ...уефан
    1736501405
    ...Виллиан Жозе расторг контракт, а не ФКСМ! Или всем пох*й, что из этого следует!?)...
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    БАЗАРА НЕТ
    1736502222
    Стыдно за Спартак
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    zigbert
    1736512884
    Если уж Жозе не вписывается в игру Спартака то что то приходится и терять. Приобрести Спартак может гораздо больше подписав нужного для команды игрока.Просто время ещё поджимает.
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    ПалкоВводецъ007
    1736513866
    Брехня! Он ещё не до конца прошёл курс похудания. Гыгыгы
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