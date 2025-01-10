«Спартак» бесплатно отпустит Виллиана Жозе

Нападающий Виллиан Жозе расторг контракт со «Спартаком», сообщил журналист Эмерсон Жуниор. Переход игрока в «Баию», если он состоится, будет бесплатным.

У нападающего уже есть договоренность с бразильским клубом, он пройдет медосмотр в Сан-Паулу.