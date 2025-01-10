«Спартак» бесплатно отпустит Виллиана Жозе

Нападающий Виллиан Жозе расторг контракт со «Спартаком», сообщил журналист Эмерсон Жуниор. Переход игрока в «Баию», если он состоится, будет бесплатным.
У нападающего уже есть договоренность с бразильским клубом, он пройдет медосмотр в Сан-Паулу.
- Летом 2024 года Виллиан Жозе перешeл из «Бетиса» в «Спартак» за 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 33-летний бразильский нападающий провeл 13 матчей за красно-белых и забил 1 мяч.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
- Сообщалось, что он подпишет с «Баией» контркт на 3 года.