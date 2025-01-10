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    • Ещенко назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

    Ещенко назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что зимой красно-белым нужно укрепить фланги обороны.

    «На мой взгляд, «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ. А если быть точнее, то купить крайних, левого и правого защитника во время зимнего трансферного окна.

    Если красно-белые будут играть так же, как осенью, то почему бы не стать чемпионами? Тем более, что в первом круге обыграли конкурентов. Но спартаковцам будет непросто, потому что все соперники по-особенному настраиваются на матчи с народной командой», – сказал Ещенко.

    • После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.
    • Чемпиона России возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (7)
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    VPERDIV SPARTAK
    1736508868
    Скреп то нет у секты) чем укрепить ) потом весной будут ныть и чем же их клубешник зимой занимался с вандалом)
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    ПалкоВводецъ007
    1736513466
    Чтобы быть чемпионами им надо пройти очищение пердивом. Мантры закончатся и займут своё место в промежности 6-10. Гыгыгы
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    alefreddy
    1736517396
    вообще все позиции надо укреплять а главное от балласта избавиться
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