Ещенко назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что зимой красно-белым нужно укрепить фланги обороны.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ. А если быть точнее, то купить крайних, левого и правого защитника во время зимнего трансферного окна.

Если красно-белые будут играть так же, как осенью, то почему бы не стать чемпионами? Тем более, что в первом круге обыграли конкурентов. Но спартаковцам будет непросто, потому что все соперники по-особенному настраиваются на матчи с народной командой», – сказал Ещенко.