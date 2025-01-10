Мобильный оператор стал партнером ЦСКА

Мобильный оператор «Билайн» получил статус официального партнера ПФК ЦСКА.

«Совместные активности будут направлены на развитие современного футбола, продвижение телекоммуникационных услуг и ценностей здорового образа жизни.

Одним из направлений сотрудничества станет создание специального тарифного плана для болельщиков ПФК ЦСКА и интеграция продуктов и услуг билайна в систему лояльности клуба.

Участие в жизни клуба и его болельщиков также является важной частью партнерства: билайн будет проводить промо-акции и развлекательные мероприятия для детей во время домашних матчей команды, подтверждая свою приверженность спорту и инновациям.

Комплекты формы основной и молодежной команды ЦСКА будут дополнены логотипом мобильного оператора, который также появится на медиа-поверхностях ВЭБ Арены, включая панно для флэш-интервью, пресс-центр и микст-зону», – говорится в заявлении.