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    Мобильный оператор стал партнером ЦСКА

    Мобильный оператор «Билайн» получил статус официального партнера ПФК ЦСКА.

    «Совместные активности будут направлены на развитие современного футбола, продвижение телекоммуникационных услуг и ценностей здорового образа жизни.

    Одним из направлений сотрудничества станет создание специального тарифного плана для болельщиков ПФК ЦСКА и интеграция продуктов и услуг билайна в систему лояльности клуба.

    Участие в жизни клуба и его болельщиков также является важной частью партнерства: билайн будет проводить промо-акции и развлекательные мероприятия для детей во время домашних матчей команды, подтверждая свою приверженность спорту и инновациям.

    Комплекты формы основной и молодежной команды ЦСКА будут дополнены логотипом мобильного оператора, который также появится на медиа-поверхностях ВЭБ Арены, включая панно для флэш-интервью, пресс-центр и микст-зону», – говорится в заявлении.

    • ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 31 очком после 18 туров.
    • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии (2)
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    Борис34684
    1736504325
    А сколько денюжег дадут не сказали.
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    Интерес
    1736506380
    Скидку мне,хады,давайте,я с рождения за ЦСКА...
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