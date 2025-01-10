Ротенберг высказался о своем будущем в работе тренером

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг пока решил, будет ли повышать свою тренерскую квалификацию.

«Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался – на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А. Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», – сказал Ротенберг.