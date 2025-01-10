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    Ротенберг высказался о своем будущем в работе тренером

    Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг пока решил, будет ли повышать свою тренерскую квалификацию.

    «Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался – на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А. Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», – сказал Ротенберг.

    • В декабре 38-летний Ротенберг получил в Академии РФС по тренерскому образованию тренерскую лицензию категории «B-УЕФА».
    • Игровая карьера Ротенберга продолжалась с 2003 по 2022 годы. Он стал чемпионом и обладателем Кубка России в составе «Локомотива».
    • Его брат Роман Ротенберг является главным тренером хоккейного клуба СКА и хоккейной сборной «Россия 25».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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