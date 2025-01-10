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    • Губерниев поделился ожиданиями от российского футбола в 2025 году

    Губерниев поделился ожиданиями от российского футбола в 2025 году

    Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что ждет яркой концовки чемпионата России-2024/25.

    – Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждeм, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне, по крайней мере, и, я думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают.

    Александр Алаев [президент РПЛ] говорил о том, что возможны какие-то потепления. Их действительно стоит ждать?

    – Потепление, видите, сейчас в Москву пришло. Поэтому всегда возможно ждать потепления, а потом бац – мороз, минус 25. Опять же говорю: Россия!

    • Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (3)
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    serhio80
    1736490268
    Губу можно вернуть в дурдом? Ну или хотя бы пусть греблю комментирует
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    subbotaspartak
    1736490537
    Все встают на лыжи?
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    Борис34684
    1736493246
    Жердяю лучше заниматься лыжами, футбол явно не его.
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