Губерниев поделился ожиданиями от российского футбола в 2025 году

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что ждет яркой концовки чемпионата России-2024/25.

– Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждeм, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне, по крайней мере, и, я думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают.

– Александр Алаев [президент РПЛ] говорил о том, что возможны какие-то потепления. Их действительно стоит ждать?

– Потепление, видите, сейчас в Москву пришло. Поэтому всегда возможно ждать потепления, а потом бац – мороз, минус 25. Опять же говорю: Россия!