Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Губерниев заявил, что Россия – не спортивная страна

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ на главного спортсмена России в 2024 году.

    «Все это лишний раз говорит о том, что Россия – не очень спортивная страна, мягко говоря! По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров…

    Мужество, преодоление, все что угодно, но не спортсмен года! Мы не любим спорт и не знаем спортсменов… Увы! Давайте посмотрим правде в глаза! Да и назвали Сашу и Рому всего три процента.

    Так и живем в неспортивной стране! Результаты опроса ВЦИОМ говорят сами за себя: из действующих спортсменов Овечкин, Дзюба и Большунов! Да уж», – написал Губерниев.

    • Овечкин – на пути к званию лучшего снайпера в истории НХЛ.
    • Костомаров не выступает на официальных соревнованиях с 2006 года.
    • Губерниев в РПЛ поддерживает «Локомотив».

    Новости по теме
    Губерниев оскорбительно высказался о Промесе 52
    Губерниев – об участии России в отборе ЧМ-2026: «Самый мощный подарок для всех» 6
    Губерниев сообщил, какой алкогольный напиток будет употреблять в Новый год: «Буду кайфовать!» 6
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1736414972
    ...в отличии от тебя, для которого шоу и спорт с пиаром самого себя и конвертация всего этого в денежную массу, у населения обычного приоритеты сейчас немного иные, более приземленно-жизненные. И не тебе ставить это в укор народу...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1736416357
    О какой популяризации спорта может идти речь, когда включаешь телек, а там губер или чердак сидит, и после пяти минут прослушивания ихнего бреда, тошнить начинает, всё желание пропадает дальше смотреть.
    Ответить
    Cleaner
    1736416563
    У Губошлепа мозги от погодного потепления совсем потекли...(((
    Ответить
    Cleaner
    1736416745
    Пока российские спортсмены не будут выступать на международных соревнованиях, всем россиянам так и будет наплевать на спортсменов.
    Ответить
    ilich55
    1736418555
    Да уж, дожили, что лучшего спортсмена года определяет не понятный ВЦИОМ. В советские времена федерация спортивных журналистов СССР проводила опрос среди своих членов. Результаты опроса всегда были объективными и достоверными. Против Костомарова и Овечкина ничего не имею, но то, что назвали Сашу и Рому всего три процента говорит само за себя. В социологии 3% - допустимая погрешность. Следовательно признать результат достоверным нельзя. P.S. Включать в опрос спортсменов, выступающих за границей, на мой взгляд, не совсем правильно.
    Ответить
    krasnokrut
    1736418714
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 