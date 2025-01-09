Губерниев заявил, что Россия – не спортивная страна

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ на главного спортсмена России в 2024 году.
«Все это лишний раз говорит о том, что Россия – не очень спортивная страна, мягко говоря! По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров…
Мужество, преодоление, все что угодно, но не спортсмен года! Мы не любим спорт и не знаем спортсменов… Увы! Давайте посмотрим правде в глаза! Да и назвали Сашу и Рому всего три процента.
Так и живем в неспортивной стране! Результаты опроса ВЦИОМ говорят сами за себя: из действующих спортсменов Овечкин, Дзюба и Большунов! Да уж», – написал Губерниев.
- Овечкин – на пути к званию лучшего снайпера в истории НХЛ.
- Костомаров не выступает на официальных соревнованиях с 2006 года.
- Губерниев в РПЛ поддерживает «Локомотив».