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    • Колыванов сожалеет о трансфере Захаряна в «Сосьедад»: «Два года просто выброшены на ветер»

    Колыванов сожалеет о трансфере Захаряна в «Сосьедад»: «Два года просто выброшены на ветер»

    Экс-динамовец Игорь Колыванов прокомментировал европейский период карьеры Арсена Захаряна.

    «Печально, что Захарян в этом сезоне ещe не сыграл ни одного матча. Скорее всего, ему не нужно было уезжать из «Динамо», а нужно было обрасти мясом, поиграть пару лет, помочь бело-голубым побороться за трофеи и потом уже ехать в Европу.

    Понятное дело, что он себя ещe может проявить в Испании, ему же всего 21 год. У Арсена вся карьера впереди. Но сейчас получается, что два года у него просто выброшены на ветер.

    Были травмы, неудачные матчи. Какого-то опыта он набрался, но точно не футбольного», – сказал Колыванов.

    • Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
    • Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Он не играет с 25 мая.

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    Источник: Legalbet

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    09.01.2025 17:52
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1736439022
    Мостовой с Канчельскисом и Валера с тобой поспорят.
    Ответить
    ...уефан
    1736440983
    ...а какие два года? Он и года там не провёл ещё... Или я, что-то путаю?..
    Ответить
    neim
    1736441731
    Не всё так однозначно. С одной стороны вроде бы и верно и я тоже так считаю, что нужно было обрасти мясом, поиграть пару лет, помочь бело-голубым побороться за трофеи. Но раз так случилось, ушёл и ушёл, время вспять не повернёшь. С другой стороны, играть и выглядеть на поле он стал гораздо лучше, чем в Динамо. Зря, проведённое время в Реале не потеряно, достаточно посмотреть, как он играл за нашу сборню в одном из матчей примерно год назад. Хоть и сыграл не много, но выглядел на голову лучше наших пешеходов !
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    k611
    1736452280
    А Сосьедад не сожалеет о таком трансфере?...
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    alefreddy
    1736452492
    дальше как Миранчук Америка или арабы
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    FCSpartakM
    1736453719
    Если он хрусталь он и в Динамо хрусталь, причем тут два года мимо, когда он не играет по объективным причинам
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