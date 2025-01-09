Колыванов сожалеет о трансфере Захаряна в «Сосьедад»: «Два года просто выброшены на ветер»

Экс-динамовец Игорь Колыванов прокомментировал европейский период карьеры Арсена Захаряна.

«Печально, что Захарян в этом сезоне ещe не сыграл ни одного матча. Скорее всего, ему не нужно было уезжать из «Динамо», а нужно было обрасти мясом, поиграть пару лет, помочь бело-голубым побороться за трофеи и потом уже ехать в Европу.

Понятное дело, что он себя ещe может проявить в Испании, ему же всего 21 год. У Арсена вся карьера впереди. Но сейчас получается, что два года у него просто выброшены на ветер.

Были травмы, неудачные матчи. Какого-то опыта он набрался, но точно не футбольного», – сказал Колыванов.