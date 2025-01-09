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    • Реакция Глушакова на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

    Реакция Глушакова на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, что московский клуб может вернуть Квинси Промеса.

    «Квинси – легенда! Он много голов забил за «Спартак» и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние.

    Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял.

    Он пригодится «Спартаку». Своим мастерством картину он точно не испортит», – считает Глушаков.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2025 20:55
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1736445867
    Никто не считал, скольких в этом году спросили?(сбился со счёту)
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    alefreddy
    1736452744
    все так но пока он там
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