Реакция Глушакова на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, что московский клуб может вернуть Квинси Промеса.
«Квинси – легенда! Он много голов забил за «Спартак» и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние.
Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял.
Он пригодится «Спартаку». Своим мастерством картину он точно не испортит», – считает Глушаков.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.