Реакция Глушакова на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, что московский клуб может вернуть Квинси Промеса.

«Квинси – легенда! Он много голов забил за «Спартак» и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние.

Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял.

Он пригодится «Спартаку». Своим мастерством картину он точно не испортит», – считает Глушаков.