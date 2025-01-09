Пономарев – о новом тренере в «Шанхай Шэньхуа»: «Слуцкий не понимает ни черта, понадобился футбольный человек»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил вхождение Олега Веретенникова в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
«Ради денег поехал? Может быть, он сработается с ним там. Нет, я не думаю, что на заработки. Слуцкий же занял второе место в чемпионате, по-моему. Будет надеяться, наверняка, на первое место.
И это, мне кажется, усиление. Может, по физподготовке, нужно подготовить футболистов, может, вратарей, может, нападающих, черт его знает. Трудно сказать. Но значит, какая-то мысль у Слуцкого промелькнула.
Я вот говорю, что один Березуцкий у нас торчит, а второй был не у дел, теперь работает со Слуцким. Значит, Веретенников будет третьим. Значит, на что-то он рассчитывает, может, характер, трудно сказать.
Коллектив – это очень сложное мероприятие, очень сложное сообщество, очень сложно с ними работать, футбольная команда – это вообще страшное дело, один играет, второй на банке сидит, третий обижается на что-то, сейчас из-за денег может обижаться, одному платят одну зарплату, другому – другую, раньше-то всем одинаково платили, никто не обижался, только на то, что не играет. А это две разные вещи. Так что здесь со сплочением коллектива, может, связано всe. Не думаю, что это халява.
Слуцкий учитывает футбольное прошлое Веретенникова? Конечно, опыт у него есть, может, как-то усилить, чтобы действия команды чем-то усилить, посоветоваться.
Потому что Слуцкий там мало соображает. Футбольный человек понадобился? Конечно, конечно. Видно, Березуцкий не того склада, характер, может, не такой. Потому что он столько с ним работал и не добился ничего.
Так что Слуцкому рядом нужен такой человек, как тренер он слабый, он не понимает ни черта, он пришел в ЦСКА на готовую команду, которую сделал уже Газзаев. И он продержался с этим составом столько лет.
Тренерский штаб помогал? Конечно, конечно, там просто нужно было не трогать ребят, они сами всe знают», – сказал Пономарев.
- «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку в Китае, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
- Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
- Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.