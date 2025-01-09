Пономарев – о новом тренере в «Шанхай Шэньхуа»: «Слуцкий не понимает ни черта, понадобился футбольный человек»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил вхождение Олега Веретенникова в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Ради денег поехал? Может быть, он сработается с ним там. Нет, я не думаю, что на заработки. Слуцкий же занял второе место в чемпионате, по-моему. Будет надеяться, наверняка, на первое место.

И это, мне кажется, усиление. Может, по физподготовке, нужно подготовить футболистов, может, вратарей, может, нападающих, черт его знает. Трудно сказать. Но значит, какая-то мысль у Слуцкого промелькнула.

Я вот говорю, что один Березуцкий у нас торчит, а второй был не у дел, теперь работает со Слуцким. Значит, Веретенников будет третьим. Значит, на что-то он рассчитывает, может, характер, трудно сказать.

Коллектив – это очень сложное мероприятие, очень сложное сообщество, очень сложно с ними работать, футбольная команда – это вообще страшное дело, один играет, второй на банке сидит, третий обижается на что-то, сейчас из-за денег может обижаться, одному платят одну зарплату, другому – другую, раньше-то всем одинаково платили, никто не обижался, только на то, что не играет. А это две разные вещи. Так что здесь со сплочением коллектива, может, связано всe. Не думаю, что это халява.

Слуцкий учитывает футбольное прошлое Веретенникова? Конечно, опыт у него есть, может, как-то усилить, чтобы действия команды чем-то усилить, посоветоваться.

Потому что Слуцкий там мало соображает. Футбольный человек понадобился? Конечно, конечно. Видно, Березуцкий не того склада, характер, может, не такой. Потому что он столько с ним работал и не добился ничего.

Так что Слуцкому рядом нужен такой человек, как тренер он слабый, он не понимает ни черта, он пришел в ЦСКА на готовую команду, которую сделал уже Газзаев. И он продержался с этим составом столько лет.

Тренерский штаб помогал? Конечно, конечно, там просто нужно было не трогать ребят, они сами всe знают», – сказал Пономарев.