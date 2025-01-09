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    • Пономарев – о новом тренере в «Шанхай Шэньхуа»: «Слуцкий не понимает ни черта, понадобился футбольный человек»

    Пономарев – о новом тренере в «Шанхай Шэньхуа»: «Слуцкий не понимает ни черта, понадобился футбольный человек»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил вхождение Олега Веретенникова в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

    «Ради денег поехал? Может быть, он сработается с ним там. Нет, я не думаю, что на заработки. Слуцкий же занял второе место в чемпионате, по-моему. Будет надеяться, наверняка, на первое место.

    И это, мне кажется, усиление. Может, по физподготовке, нужно подготовить футболистов, может, вратарей, может, нападающих, черт его знает. Трудно сказать. Но значит, какая-то мысль у Слуцкого промелькнула.

    Я вот говорю, что один Березуцкий у нас торчит, а второй был не у дел, теперь работает со Слуцким. Значит, Веретенников будет третьим. Значит, на что-то он рассчитывает, может, характер, трудно сказать.

    Коллектив – это очень сложное мероприятие, очень сложное сообщество, очень сложно с ними работать, футбольная команда – это вообще страшное дело, один играет, второй на банке сидит, третий обижается на что-то, сейчас из-за денег может обижаться, одному платят одну зарплату, другому – другую, раньше-то всем одинаково платили, никто не обижался, только на то, что не играет. А это две разные вещи. Так что здесь со сплочением коллектива, может, связано всe. Не думаю, что это халява.

    Слуцкий учитывает футбольное прошлое Веретенникова? Конечно, опыт у него есть, может, как-то усилить, чтобы действия команды чем-то усилить, посоветоваться.

    Потому что Слуцкий там мало соображает. Футбольный человек понадобился? Конечно, конечно. Видно, Березуцкий не того склада, характер, может, не такой. Потому что он столько с ним работал и не добился ничего.

    Так что Слуцкому рядом нужен такой человек, как тренер он слабый, он не понимает ни черта, он пришел в ЦСКА на готовую команду, которую сделал уже Газзаев. И он продержался с этим составом столько лет.

    Тренерский штаб помогал? Конечно, конечно, там просто нужно было не трогать ребят, они сами всe знают», – сказал Пономарев.

    • «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку в Китае, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
    • Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
    • Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.

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    Источник: «Все про спорт»

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    09.01.2025 18:29
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    Комментарии (13)
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    Цугундeр
    1736437985
    Хана деду походу...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1736438049
    Бредятина
    Ответить
    Таврида
    1736438493
    Деменция.
    Ответить
    Интерес
    1736438677
    Зависть в таком возрасте не является признаком большого,изысканного ума.
    Ответить
    Cleaner
    1736440820
    Пономарев, кончай бухать! Или ты Сашу Мостового по бреду переплюнуть хочешь? Не получится. Мостовой - ЦАРЬ бреда!!!...)))
    Ответить
    k611
    1736442414
    Всем бы тренерам так не понимать, что в чемпионате с командой попасть в призёры... Не все люди умеют радоваться успехам других...
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    bashnat013
    1736445264
    Это кто такой пономарев какой-то и..от это лучший бомбардир России поехал помогать какие вратари
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    Александр.Т.
    1736445573
    Зависть
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736445674
    Багаж Газаева?…
    Ответить
    Tommi Skott
    1736452599
    Сказочный Пономарев
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