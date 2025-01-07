Веретенников нашел работу в Китае

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников продолжает тренерскую карьеру. Уроженец Свердловской области вошел в штаб «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый Леонидом Слуцким.

Последним местом работы 55-летнего специалиста была «Кубань», где он занимал должность старшего тренера. Также Веретенников работал главным тренером в «Роторе» и «Луче-Энергии».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с лета 2024 года.

При нем команда заняла 2-е место в чемпионате Китая.

Контракт действует до декабря.

Фото: соцсети «Шанхай Шэньхуа»